Erste Probefahrt Mercedes GLC : Brot und Butter

Was Mercedes so Massenware nennt: Neuer GLC mit körpernahen Linien Bild: Mercedes-Benz

Früher hätten wir den Bericht so angefangen: Mercedes-Benz bringt seinen Bestseller GLC in neuer Generation, rundum überzeugend, mit erfreulich sparsamen Benzin- und Dieselmotoren. Heute fragen wir dazu: Wo ist die vollelektrische Variante? Die gibt es nicht, und wenn der zäh verkäufliche EQC das Zeitliche segnet, dann ist in der Klasse erst mal nichts vorhanden gegen BMW iX3 oder den künftigen Porsche Macan E. Aus kaufmännischer Sicht auf eine Welt, die nicht an Brüsseler Regulierungstischen endet, mag das eine logische Entscheidung sein. Und gegen den Macan darf sicher eines nicht zu fernen Tages eine Antwort von AMG erwartet werden.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Nun also hat sich Mercedes entschieden, noch einmal eine für Verbrennungsmotoren konzipierte Plattform auf den Markt zu bringen, zwischen jetzt und 2030 ist ja auch noch einige Zeit, und die Kundennachfrage spricht für sich. Seit der Einführung des direkten Vorgängers GLK im Jahr 2008 sind 2,6 Millionen Stück verkauft worden. Zuletzt waren es 300.000 jährlich, 30.000 davon allein in Deutschland, der GLC ist mithin der meistverkaufte Mercedes-Benz. Das wird, wie wir uns nach einer ersten Testrunde vorauszusagen trauen, mit der neuen Version kaum anders werden.