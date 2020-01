Mercedes-Benz GLC F-Cell : Im Zweistromland

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann fährt ihn als Dienstwagen, und bei der Hamburger Polizei kommt er seit kurzem als Funkstreifenwagen zum Einsatz. Der Mercedes-Benz GLC F-Cell ist das erste Plug-in-Hybrid-Fahrzeug, das Brennstoffzellen- und Batterietechnik kombiniert sind. Kaufen kann man das in einer Kleinserie von einigen 100 Exemplaren produzierte, 4,67 Meter lange Premium-SUV aber nicht. Es wird im Leasing für 799 Euro monatlich an ausgewählte Unternehmen und Behörden in Deutschland und bald auch in Japan ausgeliefert.

Der 160 kW (217 PS) starke GLC F-Cell bezieht die für den elektrischen Vortrieb benötigte Energie aus einer Brennstoffzelle, in der durch die Reaktion von zuvor getanktem Wasserstoff mit aus der Umgebungsluft des Autos entnommenem Sauerstoff Strom entsteht. Damit unterscheidet er sich nicht von den beiden anderen in Deutschland angebotenen Brennstoffzellen-Autos wie dem Hyundai Nexo oder dem Toyota Mirai. Als Einziger seiner Zunft verfügt der GLC F-Cell aber zusätzlich über eine netto 9,3 kWh fassende Lithium-Ionen-Batterie, die binnen 1,5 Stunden an der Steckdose aufgeladen werden kann.