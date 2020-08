Megayacht Luminosity : Lichtermehr

Alles ist so riesig an Luminosity, besonders die Fensterflächen. Bild: Hersteller

Geht es um große Yachten, also solche über 24 Meter Länge, dann rangiert ein Land in der Baustatistik seit einer gefühlten Ewigkeit auf Platz eins. Die italienischen Werften zwischen Monfalcone und Neapel liefern zuverlässig mehr als 10 000 Yachtmeter im Jahr. Selbst unter Einfluss der derzeitigen Pandemie wird der Wert wohl nicht unter diese magische Marke sinken.

Unter ihnen, unter so klangvollen Namen wie Wally, Riva oder Sanlorenzo, sticht dabei ebenfalls seit einer gefühlten Ewigkeit mit der Azimut-Benetti-Gruppe eine Adresse heraus. Die Werftengruppe mit diversen Standorten in Norditalien nimmt in der weltweiten Statistik, die regelmäßig von Fachmedien erstellt wird, den Spitzenplatz ein. Im Jahr 2019 waren es beispielsweise 3535 Yachtmeter, aufgeteilt auf 101 Projekte mit einer Durchschnittslänge von 35 Metern, die Azimut-Benetti im Bau hatte. Bezogen auf die Anzahl der Projekte, ist das ein Achtel der globalen Produktion, auf die Länge immer noch ein Zehntel. Das verdeutlicht die Bedeutung dieser Adresse, die seit Mitte der achtziger Jahre unter einem gemeinsamen Dach agiert.

Damals kaufte Paolo Vitelli, der Azimut 1969 als Student mit dem Ziel gegründet hatte, Yachten zu verchartern, die etwas ins Trudeln geratene Werft Fratelli Benetti. Vitelli hatte da schon Azimut Yachts aufgebaut und Knowhow angesammelt, da bei ihm schon kuwaitische Prinzen oder bekannte griechische Reeder Yachten bis 30 Meter Länge kauften. Benetti ergänzte sein Portfolio nach oben beziehungsweise hatte die Kapazität dazu – und das sollte viel später noch einmal wichtig werden. Während die 86 Meter lange und 1980 gelieferte Nabila für Adnan Kashoggi (heute Kingdom 5KR) die absolute Ausnahme in Benettis Portfolio darstellte, konzentrierte man sich unter Vitellis Regie bei Benetti zunächst auf Modelle zwischen 25 und 40 Metern.

Angeboten wurde vor allem nach dem Prinzip Semi-Custom: Die äußere Hülle steht fest, das Interieur ist relativ frei gestaltbar. So wird konstruktiv nicht ständig mit einem weißen Blatt Papier gestartet, was für die Werft wirtschaftlich und für den Käufer technisch große Vorteile hat. Beide Parteien können mit bewährten Parametern kalkulieren beziehungsweise fahren. Reine Sonderanfertigungen sind letztlich fast immer Prototypen, da technisch in vielerlei Hinsicht Neuland betreten wird.

Erfolgreiche Linien bei Benetti hießen etwa Vision, Tradition oder Classic, solide Technik in solidem Look. Allein von der Classic verkaufte Benetti 150 Einheiten. Hohe einstellige Millionenbeträge werden für ein 30-Meter-Format fällig. Auf dem Chartermarkt sind diese Yachten ob ihres Raumangebots und ihres Layouts beliebt; auch der Wiederverkaufswert ist anständig. Für knapp 20 Jahre alte Benettis werden immer noch drei bis vier Millionen Euro aufgerufen.

Als sich dann die Megayacht-Szene weiterentwickelte und insbesondere Anfang der 2000er Jahre Superreiche nach immer größeren Yachten fragten, vollzog Paolo Vitelli den vielleicht entscheidenden Schachzug, um die 1873 gegründete Marke Benetti wettbewerbsfähig zu halten. Mit der Cantiere navale fratelli Orlando kaufte er abermals eine Werft in finanzieller Schieflage und mit ihr ein rund 30 000 Quadratmeter großes Gelände in Livorno an der Adriaküste. Nachdem die Infrastruktur auf modernen Yachtbau angepasst war, lieferte Benetti in Livorno zahlreiche Yachten zwischen 50 und 60 Metern aus und tastete sich mit der 90 Meter langen Lionheart für den britischen Unternehmer Sir Philip Green so langsam in ein Segment vor, das seit vielen Jahren von nordeuropäischen Werften wie Lürssen, Feadship oder Nobiskrug dominiert wird.