Der Markt für Wohnmobile boomt und boomt. Immer bedeutender wird die Vermietung. So bietet Mercedes über eine Tochtergesellschaft jetzt auch große Wohnmobile an.

Mercedes me kennt jeder, genau, es geht da um die Verbindung zum Auto über Smartphone, Online-Kartenupdates und ähnliches mehr. Aber Mercedes miet? Der Gag lag auf der Hand, wir bitten um Nachsicht. Nun zum ernsthaften Teil: Allein um Neuwagenverkauf dreht sich das Geschäft eines Fahrzeugherstellers schon lange nicht mehr. Es wird auch auf eigene Rechnung verleast oder vermietet, diese Absatzkanäle haben inzwischen enorme Wichtigkeit. So kann man beim Daimler Lastwagen schon seit 1998 mieten, Autos seit 2012, Vans gibt es seit 2016, 2019 kam das kleine Wohnmobil Marco Polo ins Programm.

Jüngst hat die „Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH“, wie die Daimler-Tochter mit Sitz in Berlin jetzt firmiert, ihr Programm ausgeweitet und bietet neben dem Marco Polo auch große Reisemobile der Aufbauhersteller Frankia und Carthago an. Natürlich stehen diese auf Basis Mercedes-Benz Sprinter. Zu haben sind Frankia Yucon 6.0 4×4 oder Frankia Neo MI 7 und von Carthago der C-Tourer T 143 sowie der C-Line 4,9 LE. Dieser hat wie der Neo vier Schlafplätze, er überschreitet die 3,5-Tonnen-Grenze, Fahrer müssen also den C1-Schein für Lastwagen bis 7,5 Tonnen besitzen oder ihren Autoführerschein vor 1999 erlangt haben.