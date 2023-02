Mazda CX-60 : Mit Sechszylinder

Ein neuer Sechszylinderdiesel in dieser Zeit? Mazda lädt zur Verbrauchsfahrt. Beachtlich, was Ingenieure so draufhaben. Wenn sie dürfen.

An alle, die das jetzt für einen Scherz halten: Es ist keiner, es ist Mazda. Die leicht querulantischen Japaner glauben bekanntlich weiter an die Künste des Wankelmotors, und sie trauen sich, wo alle anderen nur noch Elektriker herausstellen, neue Sechszylindermotoren einzuführen.

Der Diesel kommt jetzt, der Benziner folgt, beide regen zum Nachdenken an. Zumindest wohl noch zehn Jahre, bis also die EU-Politik den Verbrennungsmotor in Europa in Zwangsrente schickt, wird er eine Rolle spielen, in anderen Regionen der Welt ohnehin. Oder doch wenigstens so lang, bis der Gebrauch des Elektroantriebs auf Augenhöhe im alltäglichen Erstfahrzeug angekommen ist.

Grundsolide verarbeitet

Ein solches ist der CX-60 E Skyactive D zweifelsohne, ein SUV von stattlichem Format, das keine Scheu hat, sich mit VW Touareg oder Mercedes-Benz GLE zu messen. Grundsolide verarbeitet und mit feinem eigenem Geschmack eingerichtet, zielt der Mazda auf eine Gruppe, die ihr eigenes Ding mag und macht.

Ohne um die Ecke zu denken, lässt sich kein Vorteil herausholen, in diesem Fall, ohne um die Welle zu denken. Der Brennraum ähnelt an seiner Oberfläche der Silver-Star-Achterbahn des Europaparks, genau auf die Erhebung schießt die unter Hochdruck stehende Einspritzung das Gemisch, dessen Zusammensetzung so mager wie möglich dosiert wird. Im Verbund mit ein paar ergänzenden Kniffen soll die Technik enthaltsam wie nie sein, weshalb Mazda zu einer Verbrauchsfahrt geladen hat.

Autobahn, Landstraße, bergan, bergab, maximal 130 km/h, nicht hetzen, nicht schleichen, 200 Kilometer Strecke. Basis: SUV, 3,3 Liter Sechszylinderdiesel, Achtgangautomatik, 200 PS, Hinterradantrieb, Kraftstoffbefüllung mit der Pipette. Das rüdeste Team verfeuert im Durchschnitt 7,02 Liter, das des Autors 5,32 Liter, die Sparbrötchen 4,58 Liter. Zur Wahrheit gehört, dass sich der mit bewusst geglättetem Drehmomentverlauf solide arbeitende Motor nicht nach Dreiliter-Sechser-Wumms anfühlt, diese Aufgabe obliegt einer noch potenteren Version. Aber was Ingenieure so draufhaben, wenn sie dürfen . . . Wie gesagt, was zum Nachdenken.