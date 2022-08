Autobahn-Maut in Frankreich : Nieder mit den Mauthäuschen

In Deutschland ist die Autobahn-Maut für Pkw krachend gescheitert. In Ländern wie Frankreich ist sie seit Jahrzehnten Usus. Hier soll in Zukunft nur noch elektronisch gezahlt werden, ganz ohne Maut-Häuschen.

Ganz ohne Fahrradträger: Französische Urlauber zahlen Maut in Tancarville in der Normandie. 1963. Bild: Getty

„Gare de péage“ in 2000 Meter – wer französische Autobahnen kennt, weiß, was das bedeutet. Erst geht’s runter bis auf Tempo 30, dann heißt es Schlange stehen, zur Urlaubszeit gern schon mal eine halbe Stunde. Hat man eines der Mauthäuschen erreicht, muss man die Gebühr für die Autobahnnutzung entrichten und warten, bis sich eine Schranke öffnet.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Künftig soll dieses zeit- und nervenraubende Prozedere auf den privatisierten französischen Autobahnen der Vergangenheit angehören. Ein Ende der im europäischen Vergleich üppigen Nutzungsgebühr ist zwar nicht geplant, dafür aber die Abrüstung der Mauthäuschen auf den meist rollfeldbreiten Asphaltpisten. Stattdessen sollen in Schilderbrücken über den Fahrstreifen installierte Kameras die Kennzeichen und Größe der durchfahrenden Fahrzeuge scannen, und es soll die Gebühr elektronisch erhoben werden.

Auf einem 30 Kilometer langen Teilstück der A 79 in der Region Auvergne-Rhône-Alpes wird das barrierefreie Bezahlsystem der Zukunft nun erstmals in Betrieb genommen. Als Neubaustrecke Ende Juni fertiggestellt, holte sich der Bauherr und Konzessionär APRR das Wiener Unternehmen Kapsch an Bord und beauftragte es mit Bau, Lieferung und Betrieb der Kameras. Die Österreicher gelten als Marktführer auf dem Gebiet und haben ähnliche Systeme schon in mehr als 50 Ländern installiert.

Mit Lesegerät auf die exklusive Spur

Entsprechend zuversichtlich ist man bei APRR, den Praxistest zu bestehen. „Die Technik ist ausgereift“, sagt der Projektbeteiligte Pierre Méau. Die Investitionskosten beziffert er auf einen zweistelligen Millionenbetrag, während der Autobahnneubau selbst rund 600 Millionen Euro koste, inklusive der für Oktober geplanten Inbetriebnahme von weiteren 58 Kilometer Teilstrecke.

Bezahlt werden kann bar und mit Karte an Zahlstationen vor Ort oder online. Dazu haben Kunden bis zu 72 Stunden nach ihrer Fahrt Zeit. Wer öfter auf der Strecke unterwegs ist, kann bei APRR ein Abonnement abschließen oder mit dem elektronischen Lesegerät „télé­péage“ bezahlen, das sich in Frankreich immer größerer Beliebtheit erfreut: Erhältlich bei den Autobahnbetreibern, klebt man sich das Lesegerät an die Windschutzscheibe und kann so an vielen Mautstellen exklusive Spuren nutzen und nach einem kurzen Piepen durchrollen; die Rechnung bekommt man online zugeschickt.

Ob In- oder Ausländer, mache keinen Unterschied, sagt APRR-Vertreter Méau. Jedes Kennzeichen werde gleich gescannt, und jeder könne ein Abonnement abschließen oder mit „télépéage“ bezahlen. Man werde auf Anzeigetafeln umfassend informiert, verspricht er.

Auch CO2 soll gespart werden

Alles in allem verspricht sich der Betreiber der neuen Autobahn nur Vorteile von dem neuen System: Der Verkehrsfluss werde verbessert, man brauche weniger Platz für die flächengefräßigen Mautstationen und spare obendrein CO2, weil das Abbremsen und anschließende Beschleunigen wegfallen.

Aufseiten der französischen Regierung ist man gleicher Meinung. 2019 brachte sie ein Gesetz auf den Weg, das für alle neuen Autobahnen die Installation elek­tronischer Mautsysteme und für bestehende Autobahnen Verhandlungen mit den Konzessionären über eine Umrüstung vorsieht. Konkret bedeutet das, dass sich Staat und Betreiber in den kommenden Jahren sukzessive über die bestehenden Langfristverträge beugen. Die Mautstationen auf zahlreichen Autobahnen könnten dann abgebaut und durch ein System wie auf der neuen A 79 ersetzt werden.

„Es gibt keine Auswirkungen auf den Mautpreis“

Wann es so weit ist, lässt das zuständige Ministerium jedoch offen. Auch die Pioniere von APRR rechnen nicht damit, dass schon morgen Bagger anrücken und sämtliche Mauthäuschen zwischen Lyon, Bordeaux und Paris einreißen. Doch in den kommenden 10 bis 15 Jahren wird es nach der Prognose des APRR-Manns auf mehreren Bestandsstrecken elektronische Systeme geben. Entscheidend dürfte sein, wie groß das Interesse des Staates ist, sich an den Kosten für die Umrüstung zu beteiligen. So heißt es aus dem zuständigen Ministerium zum einen: „Die Konzessionsgesellschaft trägt alle Kosten, einschließlich der Renaturierung der Flächen.“ Das sei Gegenstand einer umfassenden Vereinbarung zwischen Betreiber und Staat. Zum anderen verspricht das Ministerium: „Es gibt keine Auswirkungen auf den Mautpreis.“ Mit anderen Worten: Freiwillig die Mauthäuschen einreißen und auf den Kosten sitzen bleiben wird wohl kaum einer der privaten Autobahnbetreiber.

Mehr zum Thema 1/

Bliebe noch die Frage nach dem Datenschutz. „Die Datenschutzgrundverordnung wird auf jeder Stufe des Verfahrens zur Erkennung des Fahrzeugs und anschließenden Bezahlung strikt eingehalten“, heißt es dazu von Ministeriumsseite. Der Betreiber der A 79 ergänzt, die erhobenen Daten über Kennzeichen und Fahrzeuggröße würden einzig und allein für die Mautabrechnung verwendet, in französischen Rechenzentren gespeichert – und nach beglichener Rechnung sofort gelöscht. „Wir nutzen die Kameras nicht zur Kontrolle der Geschwindigkeit“, verspricht APRR-Vertreter Méau.