Neuer Maserati Spyder : Dem Himmel sei Dank

Seit Herbst 2020 führt die italienische Marke Maserati ihren hinreißend gezeichneten Sportwagen MC 20 im Programm. Zum Sommer 2022 zeigt uns Maserati nun den Himmel nah. Cielo heißt der atemraubend schöne Spyder, der nicht zufällig in einer wolkenlosen Sonderlackierung präsentiert wird. Sobald erste Probefahrten möglich sind, werden wir berichten, doch die durch das Coupé verursachte Gänsehaut wird hier kaum weniger sein.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Das Format ist bekannt. Der Cielo ist 4,67 Meter lang, nahezu zwei Meter breit und hüfthoch. Seine aerodynamischen Kenntnisse sind denen des Coupés entliehen, auch sonst gab es keine wesentlichen Gründe für tief greifende Änderungen. Die spektakulär nach oben öffnenden Schmetterlingstüren sind eine optische Freude, und wer sich nun Gedanken um den Einstieg macht, muss ohnehin auf die eigenen Gelenkigkeit vertrauen.

Das aus dem Coupé übernommene und auch in der künftigen Elektroversion eingesetzte Carbon-Chassis soll die erforderliche Torsionssteifigkeit bieten, Verwinden oder Knarzen werden nicht geduldet. Zumal das Dach in einem Zusammenspiel der Scharniere und Klappen in jeder Lebenslage innerhalb von 12 Sekunden öffnen und schließen soll. Es ist aus elektrochromem Glas gefertigt und wechselt, wie die Italiener versprechen, auf Knopfdruck von himmelblau durchsichtig auf höllisch schwarz. Geschlossen hält es Geräusche sicher zuverlässig draußen, aber wer fährt schon geschlossen?

Aufseiten des Antriebs wird Gewohntes gereicht, was nicht mit Gewöhnlichem verwechselt werden darf. Der 3,0-Liter-V6-Benziner leistet 630 PS und 730 Nm Drehmoment, schon hören wir die Hinterreifen voll Vorfreude leise wimmern. Die 65 Kilogramm Mehrgewicht lassen sich verkraften. 2,9 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h und 325 km/h Höchstgeschwindigkeit genügen. Auf Erden erscheint der Cielo im vierten Quartal und von 260.000 Euro an, nach oben offen, versteht sich.