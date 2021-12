Boeing 777-9 : Hoffen und Harren

Wenn Vorfreude die schönste Freude ist, dann hat die deutsche Kranich-Airline üppig Zeit, diese auszukosten. Denn eigentlich sollte der neue Langstreckenflieger Boeing 777-9, gleichzeitig künftiges Flaggschiff der Lufthansa, bereits im Dienst sein. Die Zweimotorige löst sowohl ältere 747 als auch den Airbus A380 ab, da Vierstrahler zu teuer im Unterhalt oder schlicht zu groß für viele Strecken der Nach-Corona-Zeit sind. Die Ablösung dauert aber deutlich länger als geplant. Denn nicht 2021, sondern frühestens 2023 wird die erste von mindestens 20 bestellten 777-9 für die Lufthansa-Gruppe geliefert.

Dass es nicht später sein sollte, machte der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr Mitte November in Frankfurt bei der Präsentation eines Prototyps der 777-9 deutlich. 2023 werde der Flugzeugbauer aus Seattle die ersten Maschinen an Lufthansa liefern, bekräftigte er. An den anwesenden Boeing-Vizepräsidenten gerichtet, fügte er noch das Statement hinzu: „No pressure“, also „kein Druck“. Ob das als wohlmeinender Scherz oder eher als Warnung gemeint war, wird der stellvertretende Chef des Flugzeugbauers vermutlich zu interpretieren wissen.

Zwei Tage lang war der Prototyp zu Besuch in Frankfurt. Er kam von der Dubai Airshow und war auf dem Rückweg nach Seattle. Mit fast 72 Meter Spannweite, einer Rekordlänge von mehr als 76 Metern, klappbaren Flügelspitzen und extrem großen Turbinen sollen neue Maßstäbe gesetzt werden. Die 777-X werde leiser und effizienter werden als alle Vorgänger- oder Konkurrenzmodelle, versprach der Vizepräsident von Boeing und Chef der Sparte kommerzielle Flugzeuge, Stan Deal, während der Vorstellung. Die vier Prototypen haben schon rund 2000 Flugstunden erflogen. Mit bis zu 14 000 Kilometern Reichweite soll der neue Riesenzweistrahler künftig auf Langstrecken der Lufthansa-Gruppe eingesetzt werden. Weniger Kerosinverbrauch je Kilometer und Passagier soll den Jet günstiger machen. Und natürlich wurde bei der Vorstellung der 777-9 der Begriff Nachhaltigkeit gleich mehrfach benutzt. Deutlich weniger CO2 als ihre Vorgänger stoße die neue 777-9 aus. Ein Ökoflugzeug wird sie aber angesichts der Abflugmasse von 351 Tonnen trotzdem nicht.

Die wichtige Frage nach dem Termin einer Zulassung durch die amerikanische Flugsicherheitsbehörde FAA bleibt zudem weiter unbeantwortet. Das 777-X-Programm liegt zwei Jahre hinter seinem Zeitplan zurück. Im Gespräch mit den in Frankfurt anwesenden Boeing-Ingenieuren, wann die Zulassung denn stattfinden werde, antworten diese ausweichend mit „möglichst bald“.

Es gibt Probleme. Die sind zwar in jeder Flugzeugentwicklung üblich, aber eigentlich ist die 777-X keine wirklich neue Maschine. Allerdings handelt es sich schon um eine umfangreiche Modifikation. Die Flugzeuge der 777-X-Reihe, also 777-8 und 777-9, erhalten einen komplett neuen Kohlefaser-Flügel. Dazu die größten jemals an einem Verkehrsflugzeug eingesetzten Turbinen. Außerdem ein moderneres Cockpit.