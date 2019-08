Lokomotive auf Abnahmefahrt : Bis die Bremsen qualmen

Bevor die Deutsche Bahn eine neue Lokomotive von einem Hersteller übernimmt, steht eine Abnahmefahrt an. Wir sind mit an Bord der Vectron, die künftig im Europaverkehr fährt.

Ein leichter Fingerdruck auf den Hebel, schon legen sich hinter München die vier elektrischen Fahrmotoren kraftvoll ins Zeug. Mit unserer rund 90 Tonnen schweren Lokomotive 193 386 hat der Antrieb heute leichtes Spiel, schließlich hängen keine Wagen am Zughaken. Jeder Motor leistet bis zu 1600 kW, zusammen bringen sie maximal 6400 kW auf die Schiene – umgerechnet 8700 PS. Jeweils zwei Motoren sind in einem Drehgestell zusammengefasst (Achsfolge Bo’Bo’).

In nur sechs Sekunden kann der Vectron MS aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Und tatsächlich beschleunigt die Lokomotive jetzt mit Wucht, bis das digitale Display 160 km/h zeigt. Dann plötzlich eine Vollbremsung. Druckluft zischt. Die Trägheit der gewaltigen Masse kämpft gegen den Griff der Scheibenbremsen und gegen die Generatorwirkung der Motoren. Auf dem Bildschirm vor dem Lokführer wechseln die Balken für den Energiehaushalt der Fahrmotoren die Farbe: Statt Blau (Energieaufnahme aus der Oberleitung) zeigen sie jetzt Gelb (Energierückgewinnung und Einspeisung in die Oberleitung).

Der Stillstand kommt nach exakt 799 Metern. Draußen zieht weißer Rauch von den heißen Bremsscheiben am Seitenfenster vorbei. „Passt!“, sagt DB-Lokführer Stefan Endres zufrieden – der Bremsweg liegt im für diese Baureihe vorgegebenen Bereich. Der Triebfahrzeugführer sitzt im Führerstand der verkehrsrot lackierten Mehrsystem-Güterlokomotive aus der Vectron-Familie von Siemens. Der Gigant ist fabrikneu, hat gerade einmal neun Kilometer auf dem Tacho. An diesem Sommermorgen absolviert die Lok ihre Abnahmefahrt vom Werk in München-Allach nach Augsburg. Endres prüft sie dabei auf Herz und Nieren.

„Eine solche Abnahme machen wir mit jedem Fahrzeug, schließlich wollen wir zuverlässige, funktionstüchtige Loks in den Dienst übernehmen“, sagt Karsten Boldt. Der Verkehrsingenieur ist bei DB Cargo Projektmanager für das Beschaffungsmanagement von Lokomotiven und Fahrzeugen. Bei der Abnahmefahrt werden auf offener Strecke zahlreiche Funktionen unter realistischen Bedingungen erprobt – so wie eben die Schnellbremsungen aus verschiedenen Geschwindigkeiten in verschiedenen Modi. Aber auch die Funktion der anderen Systeme hat der Lokführer im Blick, bis hin zum Signalhorn (Makrofon) und dem Scheibenwischer. Bereits in den Wochen zuvor haben umfassende Systemtests im Werk stattgefunden, und vor der endgültigen Auslieferung macht ein Ingenieur der Deutschen Bahn noch einmal eine finale Prüfung. Zwischen der Abnahmefahrt und den ersten Einsätzen werden etwa sechs Wochen vergehen.

Rund 40 Abnahmefahrten für die Baureihe 193 führt DB Cargo allein in diesem Jahr aus, sagt Boldt. Das macht klar, wie wichtig die Siemens-Lok für das laufende Beschaffungsprogramm der Güterbahn ist. Entscheidend ist die Vielseitigkeit des Vectron: Er arbeitet in dieser Konfiguration nicht nur mit den vier wichtigen Stromsystemen in Europa (Gleichstrom mit 1500 und 3000 Volt sowie Wechselstrom mit 15.000 Volt/16,7 Hertz und 25.000 Volt/50 Hertz), sondern auch mit der Leit- und Sicherungstechnik vieler verschiedener Länder – ein echter Europäer also.

Mit dieser Ausrüstung kann die Lok einzeln oder in Doppeltraktion Güterzüge durchgehend quer durch Europa befördern. Zum Beispiel von Rotterdam nach Genua oder von Deutschland weit nach Osteuropa hinein. „Der große Vorteil ist, dass wir mit diesen Fahrzeugen Systemgrenzen ohne langwierige und aufwendige Lokwechsel überschreiten können. Das erhöht die Qualität und macht unsere Transporte schneller sowie robuster“, erklärt der Projektmanager. Das sei umso wichtiger, als die Logistikketten der Kunden innerhalb Europas immer stärker miteinander verknüpft würden. Die Güterbahn sei schon heute ein wichtiger Teil dieser Entwicklung. Und es gebe den politischen Willen, diese Verkehre künftig noch stärker auf die umweltfreundliche Schiene zu verlagern. Dazu passe auch die hohe Energieeffizienz des Vectron.