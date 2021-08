Neuauflage eines Klassikers : Comeback für den Countach

Aktualisiert am

Der Lamborghini Countach ist eine Ikone der Automobilgeschichte. Als Nachfolger des ebenso legendären Miura wurde der Supersportwagen 1971 als Studie auf dem Genfer Salon vorgestellt. Drei Jahre später begann die Produktion des keilförmigen Wagens, der optisch so wenig mit dem Miura gemein hatte. Bis 1990 wurden gut 2000 Einheiten gebaut, dann folgte der Diablo.

50 Jahre nach dem Salondebüt legt Lamborghini jetzt eine Kleinserie neu auf, die den Namen Countach LPI 800-4 tragen wird. Der 4,87 Meter lange Sportwagen ist aber ein völlig neues Auto. Sein Monocoque-Chassis und die Karosserie sind aus Karbon, es bleibt aber wie einst bei einem V12-Zylinder-Motor mit jetzt 6,5 Liter Hubraum, und zudem gibt es etwas elektrische Unterstützung, wobei die Bezeichnung Mildhybrid bei insgesamt 814 PS, davon 34 elektrische, etwas anachronistisch wirkt.

Der erste Countach hatte nur 3,9 Liter Hubraum und 375 PS bei relativ moderaten 361 Newtonmeter Drehmoment. 2021 gibt es maximal 720 Nm bei 6750 Umdrehungen in der Minute, was einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden möglich macht. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 355 km/h. Verbrauchsdaten liegen noch nicht vor. Der Begriff Countach kommt aus dem piemontesischen Dialekt, das Wort wird „Kun-tatsch“ gesprochen und ist ein Ausruf der Bewunderung oder des Erstaunens. Der Wagen hat Scherentüren, die Kraft wird auf alle vier Räder übertragen, ums Schalten kümmert sich ein automatisches Siebengang-Getriebe.

Weil viel Karbon verwandt wird, wiegt das Auto trocken keine 1,6 Tonnen, das Leistungsgewicht liegt bei knapp zwei Kilogramm pro PS. Lamborghini will für die Fahrmaschine, die es nur 112-mal geben soll, rund zwei Millionen Euro berechnen. Als Farben sind Töne wie beim Original aus den Siebzigerjahren im Angebot, der Innenraum kommt klassisch in Leder. Für Urlaubsreisen taugt der Bolide nur bedingt. Der Kofferraum hat nur ein Volumen von 63 Liter.