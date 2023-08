Niemand muss sich schämen, wenn an einem runden Geburtstag die Waage etwas ausschlägt, ein hedonistisches Leben zeichnet in der Regel Spuren auf den Körper. Porsche nimmt das vollendete 60. Lebensjahr der Sportwagenikone 911 jedoch zum Anlass, ein besonders leichtes Sondermodell vorzustellen, zumindest gemessen an den übrigen Vertretern der Generation 992. Der auf 1963 Exemplare limitierte 911 S/T weist ein Leergewicht von 1380 Kilogramm auf, das sind 200 Kilo weniger, als sie das Basismodell des Carrera herumfährt.

Am Motor ist nichts gespart, der saugende Boxermotor mit vier Liter Hubraum setzt bis zu 525 PS (386 kW) frei, vorausgesetzt, der Fahrer traut sich, die dafür benötigte Drehzahl von rund 7600/min anzusteuern. 100 km/h aus dem Stand sind so in 3,7 Sekunden erreicht, akustisch untermalt von einer Leichtbau-Sportabgasanlage. Geschaltet wird ausschließlich per Hand, das spart einiges Gewicht, ebenso die um zehn Kilo abgespeckte Kupplung.

Basis des Sondermodells ist der auch nicht langsame 911 GT3 mit Touringpaket (510 PS), allerdings mit einigen Änderungen, die vor allem die Kunst des Weglassens erforderten. Hinterachslenkung gibt es nicht, Magnesiumfelgen reduzieren die rotierende Masse am Rad. Dach, Türen und Klappen sind aus Kohlefaser, das kommt auch für den Überrollkäfig und den Stabilisator an der Hinterachse zum Einsatz.

Wer sich, etwa zu einem runden Geburtstag, das Sondermodell selbst schenken will, muss mindestens 292.000 Euro mitbringen. Die im Bild gezeigte Beschriftung ist Teil des He­ritage-Design-Pakets, das mit weiteren 17.000 Euro zu Buche schlägt. Die Startnummer auf der Tür kann der Kunde frei wählen, sofern sie zwischen 0 und 99 liegt. Den Schriftzug am Heck sollte man dann nicht abbestellen, denn der besteht aus purem Gold. Und fast hätten wir es vergessen: Einen passenden Jubiläums-Chronographen fürs Handgelenk gibt es für weitere 12.000 Euro.