Es ist ein Thema, das ständig in der Luft liegt. Und spätestens dann wieder aufs Tapet kommt, wenn abermals ein Fünfundachtzigjähriger auf einem Parkplatz Gas und Bremse verwechselt hat und in den Supermarkt gebrettert ist. Doch ein immer wieder diskutierter, obligatorischer Gesundheits-Check für Autofahrer von einem gewissen Alter an scheint in Deutschland mindestens so weit weg wie, zum Glück, ein generelles Tempolimit. Vielleicht sogar noch weiter. Selbstverständlich sprechen sich der ADAC und andere dagegen aus. Es wird auf die Eigenverantwortung der Betroffenen gesetzt, und zudem habe man den Führerschein auf ewig gemacht, wird immer wieder ins Feld geführt. Den könne man einem nicht einfach wieder nehmen.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Dass ein auf ewig gemachter Führerschein sehr wohl unter Restriktionen gesetzt werden kann, zeigen nicht nur andere europäische Länder, in denen solche Checks schon Usus sind, auch in Deutschland wurde vor gut 20 Jahren im Rahmen einer europäischen Regelung verfügt, dass der Lastwagen- wie auch der Busführerschein fortan nur noch nach einer positiven Gesundheitsprüfung auszugeben ist oder Bestand hat. Seither müssen Trucker alle fünf Jahre zum Arzt. Zunächst konnte die Untersuchung noch beim Hausarzt stattfinden, heute muss die ein Arbeitsmediziner vornehmen.