Škoda Octavia mit Erdgas : Am Ende das Beste

Nachdem Volkswagen im vergangenen Jahr verkündet hatte, die Entwicklung neuer Erdgasfahrzeuge im gesamten Konzern aufzugeben, ist der Markt tot. Andere Hersteller haben sich schon lange zurückgezogen. Allerdings kommen noch einige Nachzügler in den Handel, die bereits vor der spektakulären Entscheidung vom März 2020 konzipiert wurden. Einer davon ist der neue Škoda Octavia, und um das wichtigste Fazit gleich vorwegzunehmen: Es ist eines der besten Erdgasfahrzeuge, das wir in den vergangenen 20 Jahren gefahren haben.

Wie seit einiger Zeit im VW-Konzern üblich, ist der Octavia monovalent ausgelegt, hat also nur einen kleinen Benzin-Nottank mit 11,8 Liter, nimmt dafür aber mit drei CNG-Tanks insgesamt 17,3 Kilogramm Gas auf. Zwischen beiden Antriebsarten kann man nicht manuell umschalten, es wird so lange mit Erdgas gefahren, bis die Tanks leer sind. Dann erfolgt automatisch die Umschaltung auf Benzin, das auch beim Start des Motors für einige Minuten benötigt wird.

Der Erdgas-Octavia, den wir als Kombi fuhren, war bislang nur mit Siebengang-DSG, Frontantrieb und in den beiden gehobenen Ausstattungslinien Ambition und Style erhältlich. Nun gibt es ihn auch mit manuellem Sechsgangschaltgetriebe und in den Versionen Active und Clever. Der 1,5-Liter-Motor leistet stets 130 PS, das maximale Drehmoment beträgt 200 Newtonmeter. Damit ist das inklusive Fahrer 1560 Kilogramm wiegende Fahrzeug zwar kein Sprinter, aber gut motorisiert. Der Standardspurt ist in zehn Sekunden absolviert, und wer zügig vorankommen will, erreicht eine angenehme Reisegeschwindigkeit zwischen 180 und 215 km/h zwar mit einer gewissen Anstrengung, aber doch deutlich schneller als in den meisten anderen Erdgasfahrzeugen.

Wer indes beim Thema Erdgas an die Umwelt denkt, sparen will und den Gasfuß zügelt, wird mit Verbräuchen belohnt, die unter vier Kilogramm für 100 Kilometer liegen, und das ist ein sehr spektakulärer Wert. Auf diese Weise steigt auch die Erdgas-Reichweite auf beachtliche 430 Kilometer. Im gemischten Betrieb kamen wir auf einen Durchschnittsverbrauch von 4,7 Kilogramm H-Gas und somit Verbrauchskosten von nur 5,60 Euro für 100 Kilometer. Der Hersteller gibt einen Durchschnittsverbrauch von 3,6 Kilogramm und CO2-Emissionen von 99 Gramm pro Kilometer an. Der Basispreis der günstigsten Erdgasvariante beträgt 26 740 Euro und liegt demnach preislich zwischen dem vergleichbaren Benziner, der freilich 150 PS hat, und unterhalb des 150-PS-Diesels.

Der Erdgas-Octavia bringt alle Vorzüge des Benziners oder Diesels mit, man staunt über das üppige Raumangebot, die tadellose Verarbeitungsqualität und hohe Anmutung der Materialien. Ungeachtet der im Unterboden verstauten Erdgastanks nimmt das Laderaumvolumen nur geringfügig ab, es beträgt im Kombi bis zu 1700 Liter bei umgeklappten Rücksitzen. Uns störten nur zwei Dinge: die sehr lahm agierende Start-Stopp-Automatik, wenn es darum ging, den an der Ampel oder Kreuzung ausgeschalteten Motor wieder auf Trab zu bringen, und der Spurhalteassistent, der es nicht bei einer Warnung belassen kann, sondern mehrfach aufdringlich akustisch Alarm schlägt.

Sonst kann man den neuen Octavia mit Erdgas nur loben. Wer mit diesem alternativen Antrieb liebäugelt, muss aber wissen, dass die Zahl der Erdgastankstellen kontinuierlich zurückgeht, derzeit sind es rund 800 in ganz Deutschland. Gegebenenfalls muss man lange Umwege fürs Tanken in Kauf nehmen. In vielen Länder des europäischen Auslands ist die Versorgung noch schlechter. Weil der Erdgasantrieb leider keine Zukunft hat, wird auch das Tankstellennetz nicht ewig bestehen bleiben.