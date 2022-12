Klimaneutraler Traktor : Zum Tanken an die Kuhstelle

Feldversuch: Der New Holland T7 Methane Power LNG inmitten seiner Gaslieferantinnen. Auf der Trenance Farm in Cornwall wurde der Prototyp getestet. Bild: Hersteller

Die Motorhaube ist schnittig, der strahlend blaue Lack todschick. „Clean Blue“ heißt die Farbe, die nicht nur gut aussehen, sondern auch eine Botschaft senden soll. Untermauert wird der Auftritt durch glänzend schwarze Räder mit Felgenringen in ebenjenem Sauber-Blau, durch auffällige LED-Ausrüstung ringsherum, inklusive scharfer Positionsleuchten auf den Vorderradabdeckungen und origineller Rück­lichter, in denen sich das „Iconic Leaf“ wiederfindet, das an ein Blatt erinnernde Markensymbol des Herstellers.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor“ Folgen Ich folge

Jeder soll sehen: Hier steht ein New Holland. Das illuminierte Markensymbol taucht an diversen Stellen auf, an der Motorhaube ebenso wie an den C-Säulen. Ein Panoramadach krönt die Glaskanzel der Fahrerkabine, die als Skydome be­zeichnet wird. Im Innern trifft das Auge auf den großformatigen „Intelli-View“- Touchscreen, das „Centre-View“-Fest­nabenlenkraddisplay, die „Sidewinder Ul­tra“-Armlehne mit multifunktionellem Joystick sowie ein Leder-Alcantara-Fauteuil mit Ziernähten, gesticktem Blatt-Logo, Kopfstütze und Rallyestreifen, das je­dem Porschefahrergesäß schmeicheln würde. Keine Frage, diese Maschine, wenn auch „nur“ 50 km/h schnell, macht etwas her.