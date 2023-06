Die Dornier 228 hat eine wechselvolle Geschichte. Bis ins Jahr 2021 hinein wurde sie mit Unterbrechungen und wechselhaftem Erfolg in Bayern gebaut. Nun läuft die Produktion der vielseitig einsetzbaren Turboprop wieder an.

Sie war über Jahrzehnte so etwas wie das Schweizer Taschenmesser unter den Turbopropflugzeugen, die Dornier Do 228. Robust, vielseitig, kurzstart- und landefähig, tauglich auch für unbefestigte Pisten. Dazu als Linienmaschine, Frachter, Überwachungsflugzeug oder Absetzmaschine für Fallschirmspringer einsetzbar. Jetzt wird die zweimotorige Maschine vom europäisch-amerikanischen Unternehmen General Atomics Aero Tec GmbH in Oberpfaffenhofen bei München wieder neu gebaut.

Der schweizerische Vorbesitzer Ruag International stellte die Do 228 NG seit 2009 in einer Stückzahl von lediglich rund einem Dutzend Exemplaren her. Der Bereich mit der Do-228-Flugzeugproduktion wurde 2021 von Ruag an General Atomics Aero Tec verkauft. Diese startet nun die Produktion der Maschine erneut, und zwar als Next-Generation-Version 228 NGX in Oberpfaffenhofen.