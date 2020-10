Der Autor dieser Zeilen hat die Tour an die Ostsee mit einem von Opel Classic zur Verfügung gestellten Manta absolviert und auf der Hinreise von Frankfurt am Main aus noch einen Schlenker über Leipzig, Dessau und Lübeck eingebaut. Es war also mehr als Zeit genug, den Manta kennenzulernen. Erstaunlich ist, wie unproblematisch die gesamte Reise vonstattenging. Dem alten Werbespruch „Opel, der Zuverlässige“ machte der 45 Jahre alte Manta aus dem letzten Baujahr der A-Serie alle Ehre. Er sprang stets sofort an, dank der Startautomatik musste man sich nicht mehr mit einem Choke und schlechten Kaltlaufeigenschaften abquälen. Er ist ein überraschend modernes Auto, das sich problemlos fährt, gut federt und mit 90 PS auch so weit ausreichend motorisiert ist. Da der 4,34 Meter lange Wagen nur knapp eine Tonne wiegt, ist er einigermaßen flott, der 1,9-Liter-Motor aus dem Rekord beeindruckt zudem mit einer hohen Elastizität. In der Spitze sind sogar 170 km/h möglich, aber wer mit einem Oldtimer durch Deutschland tourt, hat es in der Regel nicht eilig. 110 bis 120km/h waren das Marschtempo, der Verbrauch von fast 13 Liter Super auf 100Kilometer ist aus heutiger Sicht natürlich zu hoch. Da der Tank nur 46 Liter fasst, liegt die sichere Reichweite bei knapp 350 Kilometer, da ist man heute anderes gewohnt. Je nach Belastung schwankten die Werte auf den verschiedenen Etappen stark zwischen 10,9 und 15,2 Liter. Zugegeben, mit der 60-PS-Basiversion wird es sich nicht ganz so kommod fahren.