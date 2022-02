Car of the year 2022

Car of the year 2022 : Kia EV 6 ist das Auto des Jahres

Das Auto des Jahres 2022 ist der Kia EV 6. Er gewann die auch als Car of the Year bekannte Auszeichnung mit 279 Punkten und damit knapp vor dem zweitplatzierten, dem Renault Mégane E-Tech mit 265 Punkten. Auf den dritten Platz schaffte es der dem Kia technisch ähnliche und aus demselben Konzern stammende Hyundai Ioniq 5.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Der begehrteste Preis der Automobilindustrie wird seit 1964 vergeben. So auch in dieser so ungewöhnlichen Zeit. Die aus 61 Fachjournalisten aus ganz Europa bestehende Jury hat sich von Corona nicht aufhalten lassen. Wohl aber wurde angesichts des Krieges in der Ukraine eine bislang einmalige Entscheidung getroffen. Die Punkte der beiden russischen Jurymitglieder wurden aus der Wertung genommen.

Für den Sieger sprechen insbesondere seine technische Innovationskraft und sein mutiges Design. Er hat sich gegen sechs Konkurrenten durchgesetzt, bis auf den Peugeot 308 allesamt vollelektrisch angetriebene Fahrzeuge. Das mit Cupra Born, Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV 6, Peugeot 308, Renault Mégane E-Tech und Škoda Enyaq stark besetzte Finalfeld beinhaltete freilich eine faustdicke Überraschung. Im Finale fand sich keine einzige deutsche Marke. Auch aus Japan, das mit dem Toyota Yaris den Titelverteidiger stellte, hatte es kein Hersteller unter die sieben Finalisten geschafft.

Über die Beweggründe lässt sich nur spekulieren, die Wahl zur Shortlist ist geheim. Erst die Kür zum Auto des Jahres wird öffentlich gemacht, jeder Juror schreibt dann seine Bewertung auf. Einige Jurymitglieder neigen dazu, teuren Fahrzeugen wenig Punkte zu geben, weil sie nur wenige Kunden erreichen. Das erklärt unter anderem, warum es etwa Mercedes-Benz oder BMW trotz herausragender Fahrzeuge seit Jahren nicht auf die Pole Position schaffen. Es gibt Mitglieder, die das für falsch halten, prägen doch die deutschen Hersteller den Weltmarkt. Die Juroren sind erfahren und unabhängig, der Preis lässt sich aus der Branche heraus nicht beeinflussen, es gibt keine Sponsoren aus der Industrie. Die Kosten trägt die von teilnehmenden Medien getragene Organisation selbst. Im Fokus steht der Verbraucher, für ihn soll das Qualitätsurteil sein.

Die Redaktion Technik und Motor begleitet regelmäßig die Wahl, der Autor dieser Zeilen ist Mitglied der Jury. Ein kleine Tradition ist auch schon unsere Onlineumfrage unter den Nutzern. In diesem Jahr haben sich 3500 Leser beteiligt. Sie wählten den Hyundai Ioniq 5 mit 30 Prozent auf den ersten Platz, gefolgt vom Skoda Enyaq mit 17 Prozent und dem Peugeot 308 mit 16 Prozent. Es folgen auf den Plätzen Kia EV 6, Ford Mustang Mach E, Cupra Born sowie der Renault Mégane E-Tech.

Das waren die Favoriten

Hyundai Ioniq 5

Kia EV 6

Peugeot 308

Cupra Born

Skoda Enyaq

Ford Mach E

Renault Mégane E-Tech

So haben die Leser abgestimmt