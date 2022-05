Fahrbericht Harley Nightster : Kein Kind von Traurigkeit

Rieben sich Betrachter bei der ersten Inaugenscheinnahme der Harley-Davidson Sportster S im vergangenen Sommer noch die Augen ob der ungewöhnlichen Formgebung der ersten Sportster der Neuzeit, so erscheint das nun folgende zweite Modell weniger irritierend. Die Silhouette der Nightster gibt Erinnerungen an Stilmittel frei, an die sich die Sportster-Freunde gewöhnt hatten: den kurzen Kotflügel am Heck mit dem stehenden Kennzeichen, den Einzelsitz, die gut sichtbaren Stereo-Federbeine, den kleinen Tank oder auch die kleine Verkleidung um den runden Scheinwerfer. Alle diese Details, natürlich fein modifiziert und überwiegend in Schwarz, finden sich an der Nightster. Vom anderen Stern kommt dagegen das Zweizylindertriebwerk: wassergekühlt, 60 Grad Zylinderwinkel, ohne Ecken und Kanten und auch ohne Chromzierrat. Alles Gussmaterial, grau, schwarz, irgendwie synthetisch wirkend, dazu reichlich Kunststoff, Schläuche, Kabel. Statt 1202 Kubikzentimetern wie in der beliebten Fourty-Eight nur noch 975 Kubik, dafür aber 90 PS statt einst 67.

Auf den ersten Blick wirkt die Nightster reduziert, clean, schmucklos. Für „den perfekten Einstieg in die Marke Harley-Davidson“, wie ihn die Presseerklärung postuliert, erscheint der Preis von 14 995 Euro zuzüglich Liefernebenkosten relativ hoch; die Sportster S kostet gerade 1000 Euro mehr, die zitierte Fourty-Eight war im letzten Produktionsjahr 2020 von 12 475 Euro an zu haben. Und darunter gab es noch die einfache Sportster 883. Der ist die Nightster mit ihren 975 Kubikzentimetern nur im Hubraum nahe.

Der aus dem großen wassergekühlten V2 der Sportster S (1250 Kubik, 122 PS) entwickelte Revolution Max 975T agiert in einer anderen Welt: 90 PS/66 kW bei 7500 Umdrehungen lautet die Maximalleistung, als Drehmomentmaximum werden 95 Nm bei 5750/min. angegeben. Da geht was. Untenrum trotz einer variablen Steuerungsmöglichkeit der vier Einlassventile in gemäßigter, bestens beherrschbarer Form, obenraus vehement. Ein Kind von Traurigkeit ist die 180 km/h schnelle Nightster nicht. Anders als die S-Schwester braucht sie Drehzahl fürs Sporteln, aber bummeln kann sie ebenfalls.

Die Nightster ist ein umgängliches Motorrad: Der bequeme Sitz in nur 700 Millimetern Höhe ist bestens erreichbar, der Kniewinkel entspannt, die nicht übertrieben breite Lenkstange griffig, Kupplung und Bremse bedürften keiner Pranken. Für ein Einstiegsmodell, das die Nightster erklärtermaßen darstellen soll, ist ihre Ausstattung mit Traktionskontrolle, drei Fahrmodi und LED-Beleuchtung rundum okay, für 15.000 Euro allerdings eher sparsam: kein TFT-Display, keine Smartphone-Integration, einfach ein pures Bike. Mit Verwunderung sucht man den Tankdeckel, doch der findet sich unterm hochgeklappten Fahrersitz; die Tankattrappe aus stabilem Blech schützt Airbox und Teile der Elektronik.

Dass die auf Wunsch auch zweisitzige Nightster einer neuen Harley-Generation zugehört, spürt ihr Fahrer schon beim Aufrichten vom Seitenständer: Nur 221 Kilogramm Leergewicht sind gut 30 weniger als früher. Entsprechend leicht fährt sie sich, schwingt lässig und sauber durch die Kurven, bis die Rasten kratzen. Das ist für Harley-Verhältnisse mittelspät, objektiv aber eher früh der Fall. Agil jedenfalls ist sie. Sowohl die Showa-Telegabel vorn wie die beiden Federbeine agieren komfortorientiert, die Federungsgüte liegt weit oberhalb der kernigen Sportster S. Die drei Fahrmodi sind weit gespreizt. In „Sport“ geht die Nightster fast giftig, in „Road“ präzise und in „Rain“ sehr gemäßigt ans Gas – hier werden auch etwa 15 Prozent Leistung gekappt.

Mehr zum Thema 1/

Die Nightster kommt, auch mit 35 kW/48 PS für den Führerschein A2, noch im April zu den deutschen Händlern. Völlig in Schwarz natürlich; wer einen grauen oder roten Farbtupfer an ihr will, muss die Airbox-Abdeckung in Gunship Grey oder Redline Red bestellen. Mit 280 Euro ist der Einstieg zum „Instrument of Impression“ getan; wie bei Harley üblich, gibt es zahllose weitere Verlockungen.