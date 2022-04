Jeep Gladiator im Fahrbericht : Ein spaßiges Nutztier

Aktualisiert am

Der Name ist vielleicht gar nicht schlecht gewählt: Gladiatoren waren in der Antike durchtrainierte Kämpfer, die sich für eine fragwürdige Volksbelustigung gegenseitig umbrachten. Wen der Jeep Gladiator bekämpfen soll, wissen wir nicht, vielleicht Schlammlöcher? Dazu hat dieser Pick-up beste Voraussetzungen, er basiert auf dem Wrangler und sieht von vorn genauso aus. Aber hinter dem Fahrerhaus, das die zwei vorn Sitzenden komfortabel und auch große Personen auf der Rücksitzbank mit ausreichend Platz unterbringt, erstreckt sich eine klassenübliche Ladefläche von 153 × 144 Zentimeter, die Radhäuser ragen erfreulicherweise nicht tief in den Laderaum.

Der Radstand wächst gegenüber dem Viertürer um einen halben Meter, und die Länge steigt auf erschreckende 5,54 Meter, was ihm den Wendekreis eines Lastwagens beschert. Der Böschungswinkel vorn ist trotz der langen Nase, die den Gladiator zugunsten des Fußgängerschutzes verunziert, gar nicht so schlecht. Hinten setzt er aber wegen des langen Überhangs leicht auf.

Das hat der Gladiator mit jedem an­deren Pick-up gemein. Die übrigen Eigenschaften machen ihn zum derzeit wohl geländegängigsten Pritschenwagen: geschützter Unterboden, viel Bodenfreiheit, 76 Zentimeter Wattiefe, lange Federwege, Reduktionsgetriebe, Sperrdifferential hinten und endlos Kraft. Der Allradantrieb ist permanent, die Vorderachse kann aber abgeschaltet werden. Einzige erhältliche Motorisierung ist ein etwas bemüht klingender, aber bäriger Dreiliter-Sechszylinder-Diesel mit 264 PS und 600 Nm Drehmoment. Den Fahrer unterstützen bei Turnübungen abseits der Straße Instrumente, die unter anderem die Neigungswinkel anzeigen, und Kameras, die sich selbst vom Schmodder reinigen. Statt eines Bergabfahrassistenten kann mit dem Schalthebel der Automatik die Geschwindigkeit von 1 bis 8 km/h fixiert werden.

Das Fahrerhaus kann in Einzelteilen demontiert werden, und so hat man nur noch den dicken Überrollbügel hinter sich. Dem linken Fuß fehlt eine Stütze, auf der er ruhen kann. Sitzposition und Sitze sind ohne Tadel, das große Rad zum Einstellen der Lordosenstütze beweist, dass nicht alles von schweren Elektromotoren eingestellt werden muss.

Obwohl es ein Geländewagen ist, muss er natürlich auch auf die Straße. Obwohl es sämtliche dafür üblichen Assistenzsysteme gibt, ist das deutlich erkennbar nicht seine Kernkompetenz. Der Geradeauslauf ist aber dank des langen Radstands nicht ganz so schlecht wie der des Wrangler, wer den Allradantrieb bemüht, gewinnt nochmals etwas Stabilität. Ein solch großes Auto mit 2,3 Tonnen Gewicht ist kein Sparexemplar, wir schafften aber auf der Landstraße mit größtem Bemühen einmal einen Verbrauch von knapp neun Liter auf einhundert Kilometer. Realistisch im Alltag sind eher zwölf. Auf der Autobahn steigt der Treibstoffkonsum jenseits der 100 km/h wegen des hohen Luftwiderstands steil an, und um die Ohren tobt ein Orkan.

Die rasch erreichte Höchstgeschwindigkeit von 177 km/h mag man nicht oft ausprobieren. Der Gladiator lässt sich mit niedrigen Drehzahlen fahren, im manuellen Modus kann der achte Gang der Automatik ab 70 km/h genutzt werden. Diese schaltet weich, sie hat aber etwas viel Schlupf und lässt sich bergab nur ungern dazu überreden hochzuschalten, sodass man dazu lieber in den Handschaltmodus wechselt. Die Preise beginnen für die Variante Overland bei 70.500 Euro, mit ein paar freundlichen Extras kratzte unser Exemplar die 90.000. Die Ausführung 80th Anniversary, die unter anderem Ledersitze hat, kostet noch mal 3000 Euro mehr. Das ist heftig.