Jeep Grand Cherokee : Bernds bester Buddy

In einem früheren Leben waren wir mal Investmentbanker. In Luxemburg. Unser Chef hieß Bernd, ein Kerl von gemütlicher Gestalt mit wachem Verstand. Er wusste, ob die Zinsen steigen oder fallen, bevor sie es selbst wussten. Bernd war zuvor lange in Amerika und in einer Sache kompromisslos: Sein Jeep musste mit.

So kam es, dass ein recht stattlicher Cherokee in den engen Gassen parkte, und hätte es damals schon den noch monumentaleren Grand gegeben, hätte er mit Sicherheit den genommen. Uns erschien das Auto groß und lahm und durstig, dabei war es groß und lahm und durstig. Aber so was von souverän und cool.

Freiheit, Abenteuer, Leidenschaft und Authentizität hat sich die 80 Jahre alte Marke auf die Fahnen geschrieben, der Grand Cherokee ist auch schon deren 30 dabei. Sieben Millionen Stück wurden verkauft, nun folgt die nächste Generation. Ihr spendieren die Amerikaner jede Menge moderne Technik für Komfort und Sicherheit, allerdings nur einen Antrieb. „Der Diesel hat seine Zeit hinter sich“, meint das Produktmanagement, obgleich ein sparsamer und drehmomentstarker Selbstzünder wohl erste Wahl in solch einem Gefährt wäre. Doch Stimmung und Gesetze sind nicht danach, und so ist allein ein Plug-in-Hybrid mit 380 PS, 640 Nm und 17,3 kWh-Akku vorgesehen.

Klare Linien zeigen entschlossene Eleganz. Das von einer kräftigen Konsole durchzogene Interieur atmet höheren Anspruch. Es gibt einen Bildschirm für den Beifahrer, Ambientelicht und Musik von McIntosh. Die Gangwahl erfolgt über ein Drehrad, fünf Fahrprogramme sorgen für Fortkommen. Der Allradantrieb wird elek­trisch beigesteuert, für Offroadfans ist derlei schwierig zu verdauen, Jeep verspricht indes knackige Kletterkünste.

Im Juni kommt er nach Europa, stets mit zwei statt der in Amerika üblichen drei Sitzreihen in Kurzversion, die für hiesige Verhältnisse ja schon üppig ist. Bernd, bereit?