100 Jahre Jaguar : Altes neu erschaffen

Schon in gut zwölf Jahren ­sollen Autos mit Verbrennungsmotor verboten werden. Zumindest neue. Das wird einen gewaltigen Ha­van­na-Effekt für alle verbliebenen Benziner und Diesel geben, sind sich viele Experten sicher. Ge­brauchtwagen werden im Wert steigen und noch länger gefahren, bis es gar nicht mehr geht. Und irgendwann ist so ein Gebrauchtwagen ein Youngtimer, also 15 bis 25 Jahre alt, später ein Old­timer, also mindestens 30 Jahre alt.

Schon jetzt steigt das Interesse an betagten Autos stetig, sind sie doch ei­ne wunderbare Möglichkeit, sich die Vergangenheit in die Gegenwart zu ho­len. Seltene Stücke berühmter Marken wie Jaguar, Ferrari oder Bentley erzielen auf Auktionen Höchstpreise. Wenn man böse denkt, sind gesuchte Klassiker das liebste Spielzeug für Su­perreiche und einfacher zu unterhalten als Yachten oder Rennpferde. Allerdings ist die Zahl der Fahrzeuge be­grenzt, der Markt ist in sich geschlossen, den berühmten Scheunenfund gibt es kaum noch.

Doch jetzt kommt Bewegung ins Geschäft mit dem Alteisen. Bei Jaguar ist irgendwann die Idee aufgekommen, betagten Modellen neues Leben einzuhauchen und dafür nicht nur bestehende Jaguar vollständig zu restaurieren – was freilich auch gemacht wird –, sondern sie nach den alten Plänen neu zu bauen, nahezu 1:1 dem Vorbild entsprechend, mit den gleichen Materialen und den gleichen technischen Spezifikationen von damals. Wenn Jaguar im Neuwagengeschäft eher schwächelt, gilt hier: Früher war alles besser, insbesondere in den 1950er-Jahren, als man in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen von einem Sieg zum nächsten fuhr.

Die Entscheidung, sich mit der Wiedergeburt alter Klassiker zu befassen, erwies sich schnell als goldrichtig. Es gibt offenbar einen Markt für solche Replika-Originale, und der Kunde ist bereit, einen hohen Geldbetrag zu zahlen. Freilich geht es nur um kleine Serien, bislang hat Jaguar neun XKSS, sechs E-Type Lightweight, und 25 D-Type neu aufgelegt. Acht neue, alte C-Type sind im Entstehen, der erste ist dieser Tage ausgeliefert worden. Die Preise reichen von jeweils 1,2 bis 1,8 Millionen Pfund, zuzüglich Mehrwertsteuer versteht sich.

Dass die na­gelneuen Klassiker nicht auf die Straße dürfen, sondern nur auf Privatgelände oder Rundkursen benutzt werden können, stört offenbar überhaupt nicht. Bei historischen Rennen können sie sehr wohl eingesetzt werden, die FIA (Fédération Internationale d’Auto­mobile) erkennt die Fahrzeuge an und setzt sie in diesem Sinn mit den Originalen gleich. Die Kunden für die Fahrzeuge kommen aus aller Welt, sie mö­gen die Fake-Oldtimer als preisgünstig sehen, denn die Originale kosten mehrere Millionen. Oft sind die gezahlten Beträge gar zweistellig.

„Sonst würden wir das nicht machen“

Begonnen hat Jaguar mit den Continuation Cars 2014/15, als sechs E-Type Lightweigt entstanden. 2017/18 folgten neun XKSS, 2018 begann man mit den D-Typen, aktuell arbeitet man in den Midlands an den C-Typen. War die Fertigung zunächst noch in unmittelbarer Nähe des klassischen Jaguar-Standorts in der Browns Lane in Co­ventry, logiert man inzwischen einige Meilen entfernt in hochmodernen Ge­bäuden in Ryton auf 1400 Quadratmetern zusammen mit der Schwester­marke Land Rover. JLR Classic wird von Stephan Horscroft geführt, der 120 Mitarbeiter unter sich hat und versichert, dass JLR Classics als eigenständige Betriebseinheit schwarze Zahlen schreibe. „Sonst würden wir das nicht machen.“

Mit dem Nachbau des C-Type ist Jaguar Classic endgültig in der Gegenwart angekommen, denn unter „classic­visualiser.jaguar.com“ kann der neue Klassiker konfiguriert werden. Zwölf Farben und acht verschiedene Interieur-Trimms stehen zur Wahl. Moderne Rückhaltesysteme (Fünfpunkt-Gurte) und ein Überschlagschutz sind zulässig und werden von der FIA anerkannt, wenn auch die He­roen der frühen 1950er-Jahre tatsächlich ohne Gurte gefahren sind.