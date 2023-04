Time to say goodbye

Jaguar gehört zu den Automarken, die heute mehr oder weniger nur noch von ihrem Legendenstatus leben. Der Sportwagen E-Type (Debüt 1961) oder auch die Limousine XJ (1968) sind Ikonen der Automobilgeschichte, ebenso der Gründervater der Marke, Sir William Lyons (1901 bis 1985). Doch 2023 dümpelt Jaguar nach einer wechselvollen Ge­schichte so dahin.

Die Existenz sichert zurzeit die Schwestermarke Land Rover, die mit den teuren Range-Rover-Modellen, aber auch mit dem neuen Geländewagen Defender für gewaltige Umsätze und Rendite sorgt. Im Gegensatz dazu hält sich das Interesse am derzeitigen Modellprogramm der sportlichen Briten in engen Grenzen. In den ersten zwei Monaten 2023 wurden in Deutschland kaum 500 Autos verkauft, das ist weniger, als die chinesischen Newcomer von Lynk & Co oder MG (sic!) jeweils absetzen konnten.