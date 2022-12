Infotainment im Nobel-SUV : Maserati pur

Kein Schnickschnack, einfach losfahren und das SUV Levante genießen. Was die Infotainmentanlage des Maserati kann – und was nicht.

Jeder zweite neu zugelassene Maserati ist ein Levante. Der Name stammt vom Wind des östlichen Mittelmeerraums und schmückt das fünf Meter lange SUV. Wir sind den Levante einige Tage gefahren, um herauszufinden, wie gut sein Infotainment ist. Die Anlage mit Navigation kostet im günstigsten Levante GT einen Aufpreis von 2600 Euro. Mit „günstig“ ist der Einstiegspreis des Basismodells gemeint, es kostet mit 330-PS-Vierzylinder rund 90.000 Euro. Mit dem Sechs- oder Achtzylinder kommt man in Preisregionen von 170.000 Euro und mehr. Diese Modellvarianten haben das Infotainment serienmäßig an Bord. Der große Levante Trofeo fährt mit 580 PS vor und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von etwas mehr als 300 km/h.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Wer im italienischen Nobel-SUV unterwegs ist, trifft auf einen berührungsempfindlichen Bordmonitor, der mit seiner Diagonalen von 8,4 Zoll eher klein bleibt, und vor dem Lenkrad findet man die gewohnte Kombination aus Tachometer und Drehzahlmesser in analoger Darstellung. Da gibt es nichts zu konfigurieren, man kann einfach losfahren. Zwischen den beiden Rundinstrumenten sitzt allerdings ein zweites Display, das unter anderem die Daten des Bordcomputers zeigt.

Die Bedienung der Klimaanlage erfolgt traditionell mit Tasten un­terhalb der Anzeige. So kommt man schnell zum Ziel. Das gilt auch für die einzelnen Funktionsabteilungen des Infotainments. Sieben Softkeys am unteren Rand der Anzeige weisen in die Unterbereiche. Neben Radio, Medien, Navigation und Telefonie ist der Monitor auch für die Einstellung von Fahrzeugfunktionen zuständig. Das Menü „Apps“ ist ein wenig ­irritierend, denn hier sind noch einmal die Hauptabteilungen des Systems mit kleineren Schaltflächen dargestellt.

Was Telefonie, Medienwiedergabe und Navigation betrifft, spielt das Maserati-Infotainment auf solidem Mittelklasseniveau. Die Routenführung kommt von Tomtom, der Sprachassistent erfasst die Navigationsziele schnell und zuverlässig, und mit einer Mobilfunkanbindung kann man Echtzeitverkehrsdaten empfangen sowie über Maserati Connect auch aus der Ferne mit dem Fahrzeug in Verbindung bleiben. Das funktioniert mit Alexa oder Google Assistant. Die Passagiere an Bord können einen WLAN-Hotspot nutzen. In unserem Testfahrzeug funktionierte die Onlineanbindung indes nicht.