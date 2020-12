Infotainment im Audi Q3 : Grüße aus der Oberklasse

Der Monitor hat in einer kleinen Version (MMI Radio plus) eine Diagonale von 8,8 Zoll und wächst beim von uns erprobten MMI Navigation Plus auf 10,1 Zoll mit 1540 × 720 Pixel an. Bild: Hersteller

Audi hat die analogen Instrumente abgeschafft, hieß es zur Vorstellung der zweiten Generation des Q3. Vor dem Lenkrad befindet sich schon in der Serienausstattung ein digitales Kombiinstrument, das den herkömmlichen Tachometer und Drehzahlmesser ersetzt. Es fehlen aber nicht nur die analogen Instrumente, sondern auch der Controller ging von Bord.

Der Verzicht ist jedoch kein Nachteil, denn im Kompakt-SUV findet man nun viele Bestandteile des Infotainments der Ingolstädter Oberklasse. Die Displaylandschaft ist primär auf den Fahrer ausgerichtet, rechts vom Lenkrad befindet sich der Bordmonitor in Glasoptik.

Er hat in einer kleinen Version (MMI Radio plus) eine Diagonale von 8,8 Zoll und wächst beim von uns erprobten MMI Navigation Plus auf 10,1 Zoll mit 1540 × 720 Pixel an. Die Klimaanlage wird im Unterschied zur Audi-Oberklasse mit physischen Bedienelementen unterhalb der Anzeige bedient.

Was der Bordmonitor zeigt, ist klar, übersichtlich und präzise: Fünf Symbole links führen in die wichtigsten Untermenüs, und der Großteil der Anzeige ist von zweimal vier Kacheln belegt, die in weitere Menüs führen. Bedient wird das Ganze mit dem Finger. Man kann viele Smartphone-Gesten nutzen, insgesamt wirft die Handhabung keine Fragen auf. Die Inhalte des Cockpit-Displays sind in Grenzen einstellbar, hier kommen die Bedienelemente am Lenkrad zum Einsatz. Das virtuelle Cockpit gibt es auch in einer größeren Version mit 12,3 Zoll in der Diagonale und 1920 × 1080 Pixel. Hier kann man dann in einem Modus Drehzahl und Geschwindigkeit in einer sportlichen Variante mit roten Grafik-Elementen anzeigen lassen.

MMI Navigation Plus kostet einen happigen Aufpreis von 2200 Euro und bringt dafür Navigation, kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung und regelmäßige Kartenaktualisierungen mit. Audi verspricht diese Updates bis fünf Jahre nach Produktionsende des Systems, sie lassen sich entweder am Rechner laden und mit einem USB-Stick ins Auto bringen, oder man holt sie sich mit Audi Connect über die Mobilfunkverbindung ins Fahrzeug. Wie inzwischen in der Oberklasse üblich, gibt es eine persönliche Routenassistenz mit Speicherung regelmäßig gefahrener Strecken und besonderen Hinweisen zur Stauumfahrung. Verkehrsdaten kommen online ins Auto, dazu dient ein LTE-Modul mitsamt W-Lan-Hotspot für die Passagiere.

Die Spracherkennung gefällt, man muss nicht sklavisch bestimmte Kommandos verwenden, weil die Dame auch freie Formulierungen zulässt. Man kann ihr sogar ins Wort fallen. Was mit Hilfe des Bordsystems nicht erkannt wird, schickt das System in die Cloud, dann werden Antworten von dort zurück ins Fahrzeug übertragen. Das funktioniert natürlich nur mit vorhandener Mobilfunkabdeckung. Fahrzeugfunktionen jenseits des Infotainments sind nicht sprachbedienbar.

Mit Audi Connect und der zugehörigen Audi-App fürs Smartphone kann man seine Navigationsziele und Kalendereinträge an den Q3 schicken und dessen Parkposition ermitteln. Insgesamt ist das MMI im Q3 schnell, leistungsfähig und einfach zu bedienen. Mit den Genen des A6 und A8 ist ein gutes Paket entstanden. Ein Head-up-Display ist allerdings für den Q3 nicht lieferbar.