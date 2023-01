Helikopter Airbus H225 : Ein Hubschrauber für alle Fälle

Der in Kiew abgestürzte Hubschrauber, bei dem neben dem ukrainischen Innenminister und seinem Stellvertreter zahlreiche weitere Personen am Boden ums Leben kamen, ist ein europäischer Helikopter vom Typ Airbus H225.

Dieser Hubschrauber der 11-Tonnen-Klasse basiert auf dem in weitmehr als tausend Exemplaren hergestellten Typ AS332 Super Puma, den zuerst die französische Firma Aérospatiale, später die europäische Helikopterfirma Eurocopter, heute bekannt als Airbus Helicopter, seit 1978 herstellt.

Die H225 gibt es in einer zivilen und einer militärischen Variante als H225M. Technisch sind sie von ihrer Ausgangsbasis her identisch. Beide werden von zwei Turbinen des Typs Safran Makila 2A1 mit jeweils 2100 PS Startleistung angetrieben. Die H225 gilt als vielfältig einsetzbar: Passagier- oder Lastentransport, Such- und Rettungsdienst, Luftarbeit oder Feuerbekämpfung mittels untergehängter Wassersäcke.

Die H225 ist so etwas wie ein fliegender Unimog, sie ist universell einsetzbar. Zudem verfügt sie über einen modernen Autopiloten, der die Crew unterstützt und leistungsfähiger ist als der Autopilot in einem Linienflugzeug. Die H225 kann nicht nur über einem definierten Punkt automatisch auf der Stelle schweben, sondern auch rückwärts fliegen. Der Autopilot unterstützt die Crew, die aus einem oder zwei Piloten besteht. Üblich ist es, dass ein Helikopter dieser Größe und Komplexität von einer Zweier-Crew geflogen wird.

Die H225 ist zudem als einer von nur wenigen Helikoptertypen allwettertauglich. Sie besitzt für ihre Rotorblätter ein Enteisungssystem. Das verhindert, dass sich bei niedrigen Temperaturen Eis sowohl an den fünf Rotorblättern als auch am Vierblatt-Heckrotorsystem bilden kann. Dieses Eis würde die Aerodynamik der Maschine im ungüngstigsten Fall derart verschlechtern, dass der Helikopter abstürzen könnte. Durch das eingebaute Enteisungssystem wird das verhindert. Eine derartige Anlage besitzen nur mittelgroße bis schwere Hubschrauber.

Zudem hat eine H225 so viel Leistung, dass sie selbst nach Ausfall eines Motors mit nur einer laufenden Turbine weiterfliegen könnte, um auf der nächsten geeigneten Fläche eine Sicherheitslandung durchzuführen. Selbst im unwahrscheinlichen Fall eines gleichzeitigen Ausfalls beider Turbinen stürzt der Hubschrauber nicht ab: Dann muss der Pilot durch eine antriebslose Autorotation auf dem nächstmöglichen freien Stück Fläche notlanden. Derartige Manöver werden von Crews dieser schweren Helikopter immer wieder geübt.

Eventuelle Probleme mit dem Getriebe

Allerdings ist die Unfallbilanz der AS332/H225 nicht makellos. Der Absturz einer Maschine in der Nordsee 2013 wies auf eventuelle Probleme mit dem Getriebe des Hauptrotors hin. Einige Tage im Sommer 2013 waren alle Helikopter dieser Baureihe daher für Nordsee-Einsätze durch die britische Zivilluftfahrtbehörde gegroundet. Die europäische Agentur für Flugsicherheit EASA gab den Helityp im Juni 2013 aber wieder zum Flugbetrieb frei.

Am 29. April 2016 kam es zu einer Katastrophe. Auf dem Rückflug von einer Bohrplattform bei Tuorey nahe der norwegischen Stadt Bergen stürzte ein H225 ab, keiner der 13 Personen an Bord überlebte. Der komplette Hauptrotor hatte sich vom Helikopter gelöst. Ein Videofilmer hatte die dramatischen Momente festgehalten. Daraufhin erließen zunächst die norwegischen und britschen Luftfahrtbehören, am 2. Juni 2016 auch die EASA ein temporäres Flugverbot für diesen Typ. Dieses wurde nach Rücksprache mit dem Hersteller Airbus Helicopter und zusätzlichen Auflagen für die Wartung sowie weiteren technischen Anweisungen für die Betreiber später zurückgenommen. So gaben nach der EASA auch die norwegischen und britischen Luftfahrtbehörden im Sommer 2017 den Flugbetrieb für die Baureihen AS332L2S und H225S wieder frei. 346 Helikopter dieser Typenreihe waren von dem temporären Flugverbot betroffen.

Jetzt werden in Kiew Ermittler der ukrainischen Flugunfalluntersuchungsstelle, vermutlich unterstützt durch Experten des Herstellers Airbus Helicopters, auf die Suche nach der Absturzursache gehen. Eine Blackbox wie im Flugzeug, die sämtliche Flugdaten aufzeichnet, wäre an Bord des Helikopters eher ungewöhnlich. Die Ermittler werden sich daher wohl auf einen möglichen technischen Defekt, Pilotenfehler oder Wetter als Ursache für den fatalen Absturz konzentrieren.