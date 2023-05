Oldtimer-Rallye am Bodensee : 65 Meter in acht Sekunden

Die Saison der Oldtimer-Rallyes hat begonnen. Auf Schnelligkeit kommt es dabei nicht an – wer gewinnen will, muss sich in Ruhe und Genauigkeit verstehen. Wir waren im Opel Kadett GT/E bei der Bodensee-Klassik dabei.

Nicht wenige haben ein altes Auto in der Garage stehen. Eines, an dem persönliche Erinnerungen hängen, oder eines, das man immer schon mal haben wollte, und dann war endlich Zeit und Geld da, diesen Traum zu realisieren. Doch die alten Schätze wollen und müssen bewegt werden, sonst stehen sie sich kaputt. Also fährt man am Wochenende dann mal spazieren, oder man nimmt sich Größeres vor, die Teilnahme an einer Rallye vielleicht. Da trifft man Gleichgesinnte, kann schöne Strecken und eine organisierte, professionelle Begleitung erwarten, falls es doch mal eine Panne geben sollte, und etwas sportlicher Wettbewerb wird auch noch geboten.

Dazu kann mit der Teilnahme an einer Rallye im Bekanntenkreis immer gepunktet werden. Aber, zugegeben, es klingt gewaltiger, als es ist. Schließlich geht es nicht um Schnelligkeit, eher im Gegenteil. Sieger gibt es natürlich trotzdem. Die Aufgabe besteht darin, das Roadbook zu verstehen, die Strecke zu finden, alle Durchfahrtskontrollen zu passieren, und so nebenbei warten kleine, tückische Wertungsprüfungen.