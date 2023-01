Fahrbericht Hyundai Santa Fe : Leicht unterfördert

Aktualisiert am

Hundebesitzer wissen: Wird eine Pudeldame mit einem Labrador gekreuzt, kann der Nachwuchs die erfreulichen Eigenschaften beider Elternteile vereinen. Es kann aber auch sein, dass der Labradoodle genannte Hund Appetit und Masse des Vaters mit dem zierlichen Knochenbau und der Bewegungsfreude der Mutter kombiniert. Mit Blick auf die Autos ist es ähnlich, so stehen die Plug-in-Hybride (PHEV) in dem Ruf, vor allem die Nachteile beider Welten zu kombinieren – Elektromotor und Batterie sorgen für Übergewicht, der Verbrennungsmotor für Abgase. Das hat, nach einigen Jahren des Irrens, auch die Politik verstanden, seit Januar gibt es kein Fördergeld mehr beim Kauf.

Was aus den Flaggschiffen vieler Modellpaletten – häufig ist der PHEV die stärkste Motorisierung – wird, ist ungewiss, ohne staatlichen Zuschuss wird die Nachfrage sinken. Das ist schade, denn nach zahlreichen Tests können wir vielen Hybriden mit Steckdosenaufladung Talente bescheinigen: Die zwei Motoren sorgen für ordentliche Kraftentfaltung, angefahren wird in der Regel rein elektrisch, also leise und abgasfrei. Für den täglichen Weg zur Arbeit reicht die Akkukapazität oft. Und obendrein zeigt die Erfahrung, dass Hybride dank Rekuperation und Elektrounterstützung im reinen Benzinbetrieb sparsamer sind als ähnliche Autos ohne Elektromotor.