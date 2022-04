Civic, der Elfte : Honda verfällt dem Flachsinn

Schon seit 50 Jahren verkauft Honda Autos unter dem Namen Civic. Gestartet einst als Kleinwagen, ist der Civic längst zu einer Limousine der unteren Mittelklasse geworden. Im September debütiert nun die elfte Generation, und in Deutschland wird die viertürige Schrägheck-Limousine fortan nur in einer einzigen Variante als Hybrid-Modell verkauft. Vieles am Fahrzeug ist neu, der 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor zum Beispiel und auch das Karosserie-Kleid, das einmal nicht nach oben wächst, sondern flacher wird. Das Dach liegt fünf Zentimeter niedriger, die Motorhaube rückt etwas nach unten, die A-Säule wandert fünf Zentimeter nach hinten. Honda teilt mit, der neue Civic sei das niedrigste Auto im C-Segment. Die Kopffreiheit im Fond leide aber nicht.

Letzteres können wir nach einer Sitzprobe aus Anlass der ersten statischen Präsentation des Neulings bestätigen. Ohnehin hat das Äußere des Civic gewonnen, das flache Leuchtenband vorn mit neun LED-Lampen in Reihe gefällt, auch die Heckleuchten, die jetzt horizontal gestaltet sind, machen was her. Der neue Motor hat Honda zufolge einen Wirkungsgrad von 41 Prozent, was für einen Benziner außergewöhnlich sei. Er arbeitet mit einer Elektromaschine zusammen, das Duo bietet 184 PS (135 kW) und ein maximales Drehmoment von 315 Nm. Der Motor kann die Vorderräder auch allein antreiben, in der Regel fungiert er aber als Generator und produziert den Strom für den Elektromotor. Es gibt kein Getriebe im eigentlichen Sinne, sondern nur eine feste Übersetzung. Das System ist aus dem Honda Jazz bekannt, es wurde für den Civic überarbeitet. In der Stadt bewegt sich der Civic laut Honda zu 90 Prozent rein elektrisch. Eine kleine Fahrbatterie sitzt unter der Rückbank.

Gebaut werden die europäischen Civic im Werk Yorii nahe Tokio. In seiner Heimat gibt es sehr wohl noch Verbrennermodelle. In Deutschland sind von September an alle Hondas elektrifiziert.