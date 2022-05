Elektro-Strategie : Honda sagt leise Servus

2040 will Honda den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren einstellen. Schon heute gibt es Benziner fast nur noch in Kombination mit einem Elektromotor.

In spätestens 18 Jahren wird der Verbrennungsmotor bei Honda im Auto keine Rolle mehr spielen. Wie jetzt angekündigt wurde, soll 2040 der Verkauf eingestellt werden. Schon heute sind Benzinmotoren – den Diesel hat der japanische Hersteller längst in Rente geschickt – kaum mehr als Solisten an Bord. Tatkräftige Unterstützung erhalten sie in den Baureihen Jazz, Civic, HR-V und CR-V von kräftigen Elektromotoren, die als Partner im Antriebsensemble der Reduzierung von Emissionen dienen sollen.

Bisher setzt Honda dabei auf den kurzzeitigen Eingriff der Elektromaschine, die, gespeist vom Generator oder einer kleinen Batterie, zeitweise rein elektrisches Fahren ermöglicht. Der Ausbau des Modellprogramms im nächsten Jahr soll unter anderem mit dem neuen CR-V erfolgen, der auch als Plug-in angeboten werden wird. Dann wird zudem der „e:Ny1“ die Riege der reinen Elektriker erweitern und nach dem Honda e als zweites ausschließlich mit Strom betriebenes Auto auf den Markt kommen.

Darüber hinaus widmet sich der Hersteller der Entwicklung neuer Festkörperbatterien, austauschbarer Akkusysteme, CO2-neutraler Kraftstoffe und Brennstoffzellen. Damit soll der Anteil der Elektro- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge bis 2030 auf 40 Prozent und bis 2035 auf 80 Prozent erhöht werden.

Der jüngst erneuerte Kleinwagen Jazz markiert neben dem putzigen e den Einstieg in die Honda-Welt. Hier werden ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 98 PS und zwei Elektromotoren mit 109 PS kombiniert. Einfach addiert werden können die Werte nicht, die Systemleistung beträgt 109 PS. Der Verbrenner dient in erster Linie der Erzeugung von elektrischer Energie, er kann aber den Jazz direkt antreiben. Sein Verbrauch liegt nach WLTP je nach Ausstattung zwischen 4,5 und 4,8 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Die Preise reichen von 22.850 Euro für das Basismodell Comfort bis 27.750 Euro für den vollausgestatteten Crosstar Executive im Offroad-Look.