Umweltbonus : Höhere Subvention für Elektroautos tritt in Kraft

Höhere Subvention für Elektroautos tritt in Kraft

Der Renault Zoe ist das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Bild: AFP

Neue Elektroautos, Plug-in-Hybride und erstmals auch junge gebrauchte Elektroautos werden von diesem Mittwoch an stärker vom Staat gefördert. Die höhere Kaufprämie für Elektrofahrzeuge trete am 19. Februar 2020 in Kraft, wie die Industrieverbände unter Bezug auf das Bundeswirtschaftsministerium mitteilen. Die Branche hat händeringend darauf gewartet, angekündigt war die Erhöhung der Subvention schon im November vergangenen Jahres.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

„Der erhöhte Umweltbonus ist ein entscheidendes Instrument, um der Elektromobilität in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen. Mit dem offiziellen Start der höheren Kaufprämie erhält der Markt für Elektrofahrzeuge einen weiteren Schub“, sagt Reinhard Zirpel vom Verband der ausländischen Hersteller VDIK. Und auch Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie VDA meint, „dies ist ein wichtiger Meilenstein für den gewünschten Hochlauf der Elektromobilität“.

Der sogenannte Umweltbonus für Elektrofahrzeuge wird deutlich erhöht. Bei einem Nettolistenpreis von weniger als 40.000 Euro erhalten Käufer batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) 6000 Euro und Plug-In-Hybrider (PHEV) 4500 Euro. Bei einem Nettolistenpreis von mehr als 40.000 und bis zu 65.000 Euro werden für BEV 5000 Euro und PHEV 3750 Euro Zuschuss gewährt.

Die PHEV-Kriterien umfassen zudem einen maximalen CO2-Wert von 50 g/km oder eine elektrische Reichweite von mindestens 40 Kilometer. Diese Reichweitenvorgabe gilt bis 31.12.2021, danach wird sie auf 60 Kilometer erhöht. Ab 01.01.2025 steigt sie abermals auf 80 Kilometer.

Die Subvention wird je zur Hälfte vom Bund und den teilnehmenden Herstellern getragen. Die neuen Fördersätze können – unter bestimmten Voraussetzungen – auch rückwirkend beantragt werden für Fahrzeuge, die ab dem 5. November 2019 zugelassen wurden.

Außerdem kann der Umweltbonus erstmals für junge gebrauchte Elektrofahrzeuge beantragt werden, für die bisher kein vergleichbarer Zuschuss ausgezahlt wurde. Dazu dürfen Gebrauchte nicht älter als 12 Monate und nicht mehr als 15.000 Kilometer gelaufen sein. Gebrauchte BEV werden mit 5000 Euro, gebrauchte Plug-In-Hybride mit 3750 Euro gefördert.

Die neue Regelung ist bis Ende 2025 befristet.