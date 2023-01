Harley feiert Geburtstag : Ohne rot zu werden

Harley-Davidson präsentiert sich am Beginn seines Jubiläumsjahrs ganz so, wie es viele seiner Verehrer und solventen Kunden mögen: traditionell und enorm gelackt. Tiefgründiges Farbspektakel und historisch gewachsene Formen bestimmen den ersten Schwung Neuheiten des Modelljahrs 2023. Dabei wird es nicht bleiben. Harley-Boss Jochen Zeitz kündigte für den weiteren Verlauf des Jahres, in dem der amerikanische Motorradhersteller seinen 120. Geburtstag feiert, zu­sätzliche Neuvorstellungen an und hielt damit die Erwartungen hoch.

Die Erwartungen einiger Beobachter blieben zumindest fürs Erste unerfüllt. Nichts aufregend Neues bis hierhin, keine technischen Umwälzungen. Und das, obwohl in den vergangenen Wochen aus gewohnt schlecht informierten Kreisen auf Videokanälen verlautete, es gebe sichere Informationen über eine preisgünstige 350er Harley aus asiatischer Fertigung, eine kleinere Version der Reiseenduro Pan America, einen neuartigen Roadster. Keine Spur davon bisher. Dafür allerdings eine Orgie in Rot.