Harley-Davidson : Nie zuvor war mehr Lametta

Hier und da meint man einen Schluchzer der Erleichterung zu hören. Nach all den gewöhnungsbedürftigen Dingen der vergangenen Jahre, den wagemutigen Neuerungen und Vorstößen auf unerschlossenes Terrain konzentriert sich Harley-Davidson mal wieder ganz auf seine Kernkompetenzen. Vorerst keine weiteren Fahrräder, nichts Elektrisches, nichts radikal Modernes, kein zusätzliches Geländemotorrad, sondern stattdessen: Schwermetall im klassisch amerikanischen Stil.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor“ Folgen Ich folge

Mit acht neuen Modellen macht sich die Motor Company aus Milwaukee auf den Weg ins Modelljahr 2022. Genau genommen sind es vier plus vier. Die Hälfte der Neuheiten stellt die Abteilung Custom Vehicle Operations (CVO), die für besonders exklusiv und teuer hergerichtete Kleinserien-Sondermodelle mit Speziallackierungen und viel Lametta zuständig ist, Startpunkt 43.000 Euro. Bei den anderen vier handelt es sich um Ergänzungen bestehender Baureihen durch aufgepeppte Varianten bekannter Typen.

Und die haben es in sich. Denn diesen vier – Low Rider S, Low Rider ST, Street Glide ST sowie Road Glide ST – wird die Ehre zuteil, als erste „normale“ Serienmaschinen mit Harleys großvolumigstem Triebwerk ausgestattet zu werden. Bisher war der Milwaukee Eight 117 genannte V-Zweizylinder den CVO-Typen vorbehalten, die stets als Technologieträger voranmarschieren dürfen. Aus 1923 Kubikzentimeter Hubraum (117 Kubikzoll) schaufelt das Zwei-Zylinder-Monument 168 Nm Drehmoment. Die Spitzenleistung wird mit 106 PS bei 5020 Umdrehungen angegeben und überwindet somit die 100-PS-Marke. Der in der übrigen Harley-Flotte weiterhin verwendete 114er-Motor mit 1868 Kubikzentimeter Hubraum kommt auf 93 PS und 158 Nm.

Im Programm Harley-Davidsons gab es zwar schon einen Cruiser namens Low Rider S, jedoch bisher weder eine Low Rider ST noch eine Street Glide ST oder Road Glide ST. Das bis jetzt nicht gebräuchliche Kürzel ST steht für Sport-Touring und weist darauf hin, dass Harley-Davidson behäbigen Touring-Maschinen mehr Sportlichkeit einhauchen will.

Auffälligste Neuheit des Quartetts ist die Low Rider ST für rund 22.000 Euro. Wie die etwa 1500 Euro günstigere Low Rider S entstammt sie der Softail-Plattform. Während die S wie erwähnt einen puristischen Cruiser darstellt, handelt es sich bei der ST um einen Bagger, also um ein Motorrad mit Seitenkoffern. Erkennungszeichen der ST: ihre rahmenfest montierte Verkleidung mit Zentralscheinwerfer, Lüftungsschlitzen und getönter Windschutzscheibe. Dieses Konstrukt erinnert an das Modell FXRT aus den Achtzigerjahren, derzeit wieder hoch im Kurs, nicht nur in den Kreisen cooler Customizer von der Westküste.

Hoher Cheflenker, tiefer Solositz, mittig angeordnete Fußrasten, hoch platzierte, eng anliegende Hartschalenkoffer sowie ein Digitalcockpit vor der Lenkstange zählen zu den Merkmalen der ST. Gemeinsamkeiten mit dem unverkleideten Schwestermodel Low Rider S sind ein über die Hinterradfederung angehobenes Heck, mehr Bodenfreiheit und größere Schräglagenwinkel als gewohnt. Optional kann die etwa 330 Kilo wiegende ST mit einer Audioanlage ausgestattet werden.

Mehr zum Thema 1/

Hierzulande wenig bekannt ist die Tatsache, dass auf amerikanischen Rundkursen eine ebenso skurrile wie spektakuläre Rennserie mit aufgemotzten Reisemotorrädern ausgetragen wird, Battle of the Baggers genannt. An seinen dickschiffigen Werksrennern orientiert sich Harley mit der Street Glide ST sowie der Road Glide ST. Die kosten jeweils gut 33 000 Euro und somit rund 2500 Euro mehr als Street Glide Special und Road Glide Special, auf denen sie basieren. Als „Hot Rod Bagger“ konzipiert, heben sich die 370 bis 380 Kilo schweren ST-Varianten von den Specials in erster Linie durch den kraftvolleren Motor mit 117 statt 114 Kubikzoll Hubraum sowie dunkle und bronzefarbene Oberflächen ab, zudem durch knapper geschnittene Koffer und einen Solositz.

Als Sonderausstattung ab Werk ist ein feinfühlig-sportives Öhlins-Fahrwerk verfügbar, was nicht wenige Harley-Kunden sehnlichst erwartet haben dürften. Zur Serienausstattung zählen Infotainmentsystem, Farbtouchscreen und Bordlautsprecher sowie sämtliche Assistenten vom Tempomaten über Schräglagen-ABS bis zur Berganfahrhilfe. Die Street Glide, zur Erinnerung, ist die mit Fledermaus-Verkleidung und Einzellampe, im Unterschied zur Road Glide mit Haifischnase und Doppelscheinwerfer.

Und die CVOs? Alles drin, alles dran, was die Factory zu bieten hat plus aufwendigste Lackierungen, die der Kooperationspartner Gunslinger zustande bringt. Preise: CVO Street Glide 43.395 Euro, CVO Road Glide 44.415 Euro, CVO Road Glide Limited 47.455 Euro, CVO Tri Glide (Dreirad) 59 395 Euro. Zudem wird, wie das Kleingedruckte verrät, wegen „gestiegener Rohstoff- und Logistikkosten“ ein „Sonderzuschlag“ von 275 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer erhoben. Das gilt für sämtliche Modelle des Jahrgangs 2022, der im Übrigen noch nichts Neues zu bieten hat für Einsteiger, die nach etwas Günstigem suchen. Da heißt es abwarten und hoffen. Das Jahr ist noch jung.