Interview Harley-Davidson : Wie ein böser Traum

Aktualisiert am

Ist die Welt ungerecht zu Harley-Davidson?

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor"

Auf jeden Fall! Nicht die ganze Welt. Aber wir sind zum Spielball der Politik geworden, ohne dass wir etwas dafür können.

Was ist so ungerecht?

Dass wir für Einfuhren nach Europa auf unsere Motorräder 25 Prozent Strafzoll zahlen, zusätzlich zu den üblichen sechs Prozent. Das gilt auch für Fahrzeuge, die nicht in den USA, sondern in Thailand gebaut werden, was der überwiegende Teil der Produktion für Europa ist.

Deswegen haben Sie jetzt Alarm geschlagen. In einer Pressemitteilung sprechen Sie von einem „krassen Wettbewerbsnachteil“ gegenüber anderen Marken. Harley-Händler in ganz Europa seien in ihrer Existenz bedroht.