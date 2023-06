Diesen Sommer feiert Harley-Davidson sein hundertzwanzigjähriges Bestehen mit Großveranstaltungen in Milwaukee und Budapest. Zugleich bricht das Unternehmen in ein neues Technikzeitalter auf. Den Anfang markieren die beiden von August an für mindestens 45.500 Euro erhältlichen Sondermodelle CVO Street Glide und CVO Road Glide. Beide sind leistungsstärker, komfortabler und fahrsicherer als die Vorgängermodelle.

Die Neuerungen betreffen fast alle Komponenten: Motor, Fahrwerk, Bremsen, Beleuchtung, Assistenz- und Komfortelek­tronik. Zudem versucht sich Harley an einem deutlich moderneren Design. Nach bekannter Manier werden die Veränderungen wohl im Lauf der Zeit auch in die Basismodelle der Touring-Plattform Eingang finden.

Mit dem Motor geht Harley-Davidson einen von BMW, Ducati und anderen Herstellern aufgezeigten Weg: Der Hubraum wird geringfügig vergrößert und die Verdichtung deutlich angehoben, zudem kommen ein flüssigkeitsgekühlter Vierventil-Zylinderkopf und eine variable Ventilsteuerung zum Einsatz. Das Resultat heißt Milwaukee-Eight VVT 121 und weist beeindruckende Werte auf, nämlich eine Spitzenleistung von 117 PS bei unverändert 5020/min, 183 Nm Drehmoment bei 3500/min und 1977 Kubikzentimeter Hubraum.

Erstmals erhält ein großer Harley-Tourer eine USD-Vorderradgabel. Lieferant – auch der neuen Federbeine – ist Showa. Diese sind nun zweifach einstellbar und vergrößern den Federweg auf 76 Millimeter; das Plus von mehr als 40 Prozent soll sich in deutlich höherem Federungskomfort niederschlagen. Erleichterungen beim Handling signalisiert die Gewichtsreduktion der beiden Fahrzeuge um 14 Kilo (Street Glide) und 15 Kilo (Road Glide). Die Brembo-Bremsen werden dank der auf 320 Millimeter Durchmesser vergrößerten Bremsscheiben im Vorderrad und nun radial montierter Vierkolben-Bremssättel leistungsstärker. Auch an der hinteren 300-mm-Scheibe kommt erstmals ein Vierkolben-Sattel zum Einsatz.

Erhebliche Eingriffe am Design

Erstmals an einer Touring-Harley gibt es vier wählbare Fahrmodi, welche die Leistungscharakteristik des Motors und die Intensität des Eingriffs der zahlreichen Assistenzsysteme beeinflussen. Erhebliche Eingriffe sind am Design und damit an der Aerodynamik zu verzeichnen. Resultat sollen geringere Turbulenzen am Fahrerhelm, eine besser regelbare Belüftung und ein verbesserter Wetterschutz sein. Die Langstrecken-Ergonomie will der Hersteller durch neue Sitze sowie einen Lenker mit 27 Grad Verstellbereich verbessert haben.

Maßstäbe setzt Harley mit dem 12,3 Zoll großen TFT-Touchscreen mit drei Ansichtsoptionen sowie Integration von Apple- und An­droid-Smartphones. Dafür werden WLAN und Bluetooth genutzt. Auch ein geräumiges Handyfach im Cockpit gibt es. Wesentlich für die Freunde der Marke ist ein Audiosystem mit vier Lautsprechern, allen denkbaren Einstellmöglichkeiten und einer Verstärkerleistung von 500 Watt.