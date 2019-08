Born to be volt

An eine Harley, wie wir sie kennen, erinnert der Schriftzug auf dem Tank. Sonst nichts. Und damit fängt es schon an. Der Tank, auf dem gut leserlich Harley-Davidson steht, ist gar keiner, sondern eine Attrappe.

Ein Elektromotorrad braucht keinen Tank. Die Harley-Davidson Livewire braucht kein Benzin. Was sie braucht, ist eine faire Chance. Von denen, die verächtlich schnaufen über alles, was nicht rumpelt und vibriert, die meinen, man wolle ihnen nicht nur den Auspuff wegnehmen, sondern auch den Spaß am Fahren. Und von jenen, die den Amerikanern nur großvolumig bollernde Eisenviecher zutrauen. Zumindest eine Akkuladung weit probefahren sollte man mal, so wie wir das jetzt getan haben.