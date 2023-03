Aktualisiert am

2021 starben 117 Menschen in Deutschland bei Verkehrsunfällen, die von einem abgelenkten Fahrer verursacht wurden. Eine neue Studie zeigt: Jeder zweite junge Autofahrer nutzt das Smartphone am Steuer.

Fast 6000 Verkehrsunfälle mit Verletzten, die auf Ablenkung eines Autofahrers zurückzuführen waren, bedeuten 8233 Schwerverletzte und 117 Tote. So lautet die traurige Bilanz des Jahres 2021, des ersten, in dem das Statistische Bundesamt Ablenkung als Unfallursache überhaupt separat erfasst. Die Dunkelziffer dürfte noch höher ausfallen.

„Ablenkung ist die am meisten unterschätzte Unfallursache auf unseren Straßen“, so das Fazit von Jörg Kubitzki, Sicherheitsforscher im Allianz-Zentrum für Technik (AZT) und Autor einer neuen Studie zu diesem Thema. Sie belegt, dass sich durch wachsende Nutzung moderner Kommunikations-, Unterhaltungs- und Komfortfunktionen im Fahrzeug das Unfallrisiko um rund 50 Prozent erhöht.

Das Schreiben von Textnachrichten hat sich verdoppelt

Im Gegensatz zur sozialen Ächtung des Fahrens in alkoholisiertem Zustand interpretieren offensichtlich immer mehr Autofahrer die Nutzung technischer Funktionen, die für das Fahren verzichtbar sind, als Gewohnheitsrecht. „Der Kern des Problems ist, dass ihnen die daraus resultierenden Gefahren zwar bewusst sind, sie diese Einsicht jedoch nicht umsetzen“, sagt Lucie Bakker, Schadenvorstand der Allianz Versicherungs-AG.

Im Vergleich zu einer früheren Untersuchung aus dem Jahr 2016 ging das Telefonieren mit dem Handy am Ohr zwar von 25 auf 16 Prozent zurück, dafür verdoppelte sich jedoch das Schreiben von Textnachrichten von acht auf 16 Prozent. Erwartungsgemäß weist die Altersgruppe der achtzehn- bis vierundzwanzigjährigen Fahrer den höchsten Anteil an schwarzen Schafen auf. 30 Prozent räumten ein, mit dem Smartphone in der Hand zu telefonieren, 40 Prozent nutzten es zur Eingabe oder zum Lesen elektronischer Nachrichten.

Eine vergleichbare Risikosteigerung wird auch durch andere Handynutzung jenseits von Telefonaten, Textnachrichten oder Navigation beobachtet. „Das Handy in der Hand wird immer häufiger auch zum Spielen, Musik auswählen, Bilder anschauen oder Surfen im Web verwendet“, so Christoph Lauterwasser, Leiter des Allianz-Zentrums für Technik. „Bei unserer Befragung von 2016 bejahten das erst sechs Prozent, in der aktuellen Studie waren es bereits 22 Prozent“.

Eine Auswertung von Unfällen der vergangenen drei Jahre belegt der Studie zufolge eine drastische Erhöhung des Unfallrisikos durch die Nutzung von Smartphones und Bordcomputern. Durch Telefonieren mit dem Handy in der Hand steigt es um 32 Prozent, durch das Lesen von Textnachrichten um 56 Prozent und durch das Schreiben der selbigen gar um 61 Prozent. Schon die Bedienung eines klassischen Radios mit Knöpfen lässt das Unfallrisiko um 34 Prozent anwachsen. Wird es über den Bordcomputer bedient, schnellt dieser Wert auf 89 Prozent hoch.

Auch Displays im Cockpit lenken ab

Immer mehr Autohersteller provozieren zusätzliche Ablenkung, indem sie Schalter und Drehregler zielstrebig aus dem Cockpit verbannen und durch be­rührungsempfindliche Bildschirme ersetzen. Wer den Radiosender wechseln, die Klimatisierung regeln oder andere Funktionen einschalten will, muss sich dann auf dem Touchscreen durch etliche Menüs und Untermenüs kämpfen.