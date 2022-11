Aktualisiert am

German Car of the Year

German Car of the Year :

German Car of the Year : Fünf fürs Finale

Motorjournalisten aus Deutschland wählen wieder das German Car of the Year. Dieses Jahr wird es wohl der VW ID Buzz, Chancen haben aber auch der Opel Astra und der Genesis GV 60.

Die fünf Finalisten, angeführt vom Ferrari 296 GTB. Bild: German Car of the Year

Die erste von zwei Etappen zum „German Car of the Year“ ist vollbracht. Die aus 27 Motorjournalisten bestehende Jury hat ihre fünf Klassensieger gewählt, aus denen nach in der vergangenen Woche erfolgten Testfahrten der Sieger ermittelt wird.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Fünf Fahrzeuge dürfen sich noch Hoffnungen auf den Titel machen, wobei der Ferrari 296 GTB als Sieger der Kategorie „Performance“ wohl ebenso wenig eine realistische Chance hat wie der neue Range Rover, der in der Luxusauto-Kategorie vorn lag.

Das Rennen unter sich ausmachen dürften der VW ID Buzz und der Opel Astra, Außenseiterchancen hat der Genesis GV 60. Der Buzz wurde von den Juroren in der Kategorie „Neue Energien“ ganz nach vorn gesetzt, der Astra landete bei den Kompakten auf der 1, der Genesis in der Kategorie „Premium“, die bis zu einem Basispreis von 60.000 Euro reicht. Auch der Genesis ist wie der VW ein Elektroauto. Der Astra will es ja erst noch werden.

Bisher hatten bei der vor vier Jahren zum ersten Mal veranstalteten Wahl stets Akku-Autos die Nase vorn. Zunächst der Porsche Taycan, danach der Jaguar I-Pace, der kleine Honda E und zuletzt der Hyundai Ioniq 5. Gewählt werden können Autos, die im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen sind.