Volvo XC 60 geprüft : Kühler Keil zwischen die Liebe

Der Volvo XC 60 ist eines der attraktivsten Autos auf dem Markt. Hübsches Design, feine Manieren, elegante Ausstattung, praktische Talente, so kreiert man einen Bestseller. Der bleibt er freilich nur, wenn Stil und Technik auf der Höhe der Zeit sind. So nimmt es nicht wunder, dass auch Volvo auf Mildhy­brid setzt. Der Vierzylinder kooperiert also mit Turbolader, integriertem Startergenerator und 48-Volt-Bordnetz.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Das Paket klingt vielversprechend nach sanften Vorgängen des Schaltens und Waltens und nach sparsamem Umgang mit dem fossilen Antriebsstoff. 250 PS holt die weich laufende Maschine aus zwei Liter Hubraum, der helfende Elektromotor leistet weitere 14 PS und 40 Nm Drehmoment. Das Gebotene ist von einer Acht-Gang-Automatik zu verarbeiten und vom Frontantrieb auf die Straße zu bringen.

Der so als „XC 60 B 5 Mildhybrid Benzin R-Design“ auftretende Volvo fährt geschmeidig an und zieht zwar nicht bissig durch, aber doch entschlossen los. Bei 180 km/h ist Schluss, Volvo regelt dort all seine Autos ab. Das erinnert uns daran, dass die Entwicklung leistungsfähiger Verbrennungsmaschinen in Schweden keine Priorität mehr genießt, was sich womöglich schon auf die Abstimmung niederschlägt.

Motor und Getriebe finden selten sauber zueinander, immer wieder ruckelt es im Untergrund, auch in niedrigen Geschwindigkeiten. Im Bereich zwischen 150 und 180 km/h schaltet der Automat beständig hin und her, vielleicht wurde das Getriebe mal für höhere Tempi ausgelegt. An Harmonie mangelt es auch dem Fahrwerk, das mit den satt aussehenden 235/55-R-19-Reifen arg ruppig zubereitet ist. Schade drum, denn die Sitzposition ist fein, die Einrichtung edel, die Bedienung indes bekannt gewöhnungsbedürftig. Und die Verkehrszeichenerkennung ein Fall kompletter Unzuverlässigkeit.

Wir verzeichnen 9,2 Liter Durchschnittsverbrauch. Und 70.000 Euro Testwagenpreis. Das kühlt unsere Liebe zum verführerischen Boten aus dem Norden etwas ab.