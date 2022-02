Toyota Corolla Hybrid : Unauffällig gut seit 56 Jahren

Seit 1966 verkauft Toyota Autos unter dem Namen Corolla, und dennoch ist der Kompaktwagen weit davon entfernt, eine Legende zu werden. Dafür ist er einfach zu praktisch, zu unaufgeregt, zu bieder. Aber er bleibt auch 2022 ein Toyota in bestem Sinne: solide bis zum Gehtnichtmehr. Jetzt heißt es aber, sich definitiv mit Hybridantrieb anzufreunden. Herkömmliche Diesel und Benziner sind gestrichen. Zwei Motorensysteme bleiben im Angebot, entweder unterstützt eine kleine E-Maschine einen 1,8-Liter-Benziner oder einen 2,0-Liter. Geboten werden 122 oder 184 System-PS. Die Redaktion war knapp 2000 Kilometer mit dem 184-PS-Modell unterwegs. Fazit: Für flotte Fernfahrten taugt der Corolla nur bedingt.

Zu nervig ist der Antrieb auf Autobahnen bei höheren Geschwindigkeiten. Wer es eilig hat und schon mal in die Nähe der Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h geht, dreht den Vierzylindermotor oft bis an die 6000 Umdrehungen, was der stufenlosen CVT-Automatik geschuldet ist. Es dröhnt dann gehörig im Auto. Langsamer fahren schont die Nerven und den Geldbeutel. Flott bewegt, steigt der Verbrauch auf 100 Kilometer auf mehr als achteinhalb Liter.

In der Stadt kann das Hybridsystem seine Stärken ausspielen, immer wieder fährt der Wagen rein elektrisch, geht zuverlässig an der roten Ampel aus, fährt meist elektrisch an. Hier kamen wir auf einen Schnitt von 5,5 Liter auf 100 Kilometer. Das ist gut, aber kein sensationeller Wert, schließlich gibt Toyota einen Normverbrauch von 3,9 Liter an. Davon blieben wir meilenweit entfernt, der Gesamtschnitt belief sich letztlich auf 6,9 Liter Super auf 100 Kilometer.

Alles andere am Wagen ist solider Durchschnitt, das 4,37 Meter lange Schrägheckmodell ist jedoch knapp geschnitten. Das Kofferraumvolumen beträgt nur 313 Liter, weil das Abteil sehr flach ausfällt. Das Umklappen der Bank erweitert das Volumen auf 1000 Liter, die Länge der Ladefläche beträgt dann 1,50 Meter. Ein Golf schafft übrigens maximal 1240 Liter. Mehr Variabilität bringt der Kombi, den 60 Prozent der Corolla-Käufer bestellen. Er ist mit 4,65 Meter Länge deutlich größer und bietet 580 bis 1590 Liter Ladevolumen. Die Preise beginnen bei gut 30.000 Euro für das 2,0-Liter-Modell, unser Testwagen kam mit guter Ausstattung auf 31.680 Euro. Das ist im Konkurrenzumfeld ein akzeptabler Preis.