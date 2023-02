Aktualisiert am

Die Chip- und Teilekrise in der Autoindustrie ist nicht vorüber. Kaum war der Seat Ateca FR 2.0 TSI 4Drive zwei Tage im Redaktionsfuhrpark, rief Seat an, der Wagen sei kurzfristig aus dem Programm genommen, aber im Handel gebe es noch Neuwagen. Nun gut. Damit nimmt Seat „bis auf Weiteres“ das Spitzenmodell seiner so erfolgreichen Ateca-Baureihe aus dem Spiel. Das kompakte SUV steht auf der gleichen Basis wie der VW T-Roc, mit einer Länge von 4,38 Metern, einem passablen Raumangebot für vier bis fünf Personen und einem erweiterbaren 510-Liter-Kofferraum erfüllt er bestens die Grundbedürfnisse nach automobiler Mobilität. Und das zu Preisen ab 26.310 Euro, ein VW Golf ist 3000 Euro teurer.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor".

Das frontgetriebene Benziner-Basismodell holt im­merhin 110 PS aus einem Liter Hubraum und drei Zylindern. Einen Zylinder mehr gibt es im 1.5 TSI, und außerdem sind noch zwei 2,0-Liter-Diesel mit 115 oder 150 PS im Angebot. Es fehlt nicht nur kurzfristig der 2.0 TSI, sondern generell fehlen ein Plug-in-Hybrid und eine rein elektrische Variante.

Viel Hartplastik dominiert

Auf dem Markt ist der Ateca seit knapp sechs Jahren, eine erste Modellpflege hat er schon hinter sich. Seither hat er stets Voll-LED-Lichter vorn wie hinten, er kann auch die Spur halten, und ein adaptiver Tempomat hielt Einzug. Auf ein Head-up-Display muss nach wie vor verzichtet werden. Die sechs Jahre spürt man dem Ateca im Innenraum schon ein wenig an, viel Hartplastik dominiert, das Instrumenten-Layout ist nicht mehr das frischeste, wenn auch die Wahl zwischen drei Designs besteht und die Navi-Karte zusätzlich in diesen Bereich geholt werden kann. Sprachbedienung gibt es auch.

Der 2.0 TSI ist mit einem Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ge­paart, das die Kraft an alle vier Räder schickt. Die 190 PS und das maximale Drehmoment von 320 Newtonmetern sorgen für souveräne Fahrleistungen, in sieben Sekunden kann aus dem Stand auf 100 km/h gespurtet werden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 214 km/h.

Und der Kraftstoffverbrauch? Nach mehr als 2000 gefahrenen Kilometern notierten wir einen 100er-Schnitt von 9,2 Liter Super. Das sind moderate 0,8 Liter über dem Normverbrauch, aber nicht unbedingt wenig. Wen das nicht schreckt: Nach einer kurzen Internetrecherche finden wir einen Vorführwagen für 42.390 Euro.