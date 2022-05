Nissan Townstar Kombi : Einer aus dem Trio Kongeniale

Aktualisiert am

Hochdachkombis sind die heimlichen Stars auf dem Automarkt. Zumindest bei jenen Käufern, die möglichst viel Platz und Raum auf geringer Grundfläche und zu moderaten Preisen haben wollen. Der Marktführer ist der unlängst erneuerte VW Caddy, bedrängt wird er vom gleichfalls brandneuen Renault Kangoo, den es zudem noch in der Gestalt des Mercedes-Benz Citan und des Nissan Townstar gibt. Das kongeniale Trio wurde gemeinsam von Mercedes und Renault entwickelt, gebaut wird in Maubeuge in Nordfrankreich. Während sich der Citan und der Kangoo mehr unterscheiden, ist der Nissan ein Renault unter anderen Vorzeichen.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Aber das ist nichts Schlechtes. Doch er ist im Gegensatz zum Konzernbruder nur mit einem 1,3-Liter-Benziner zu haben, ein Diesel ist nicht im Programm. Alle drei Modelle sind aber noch im Laufe des Jahres als rein elektrische Versionen zu bekommen, zunächst in den Lieferwagen-Varianten mit einem üppigen Ladevolumen von rund 3300 Liter. In dieser Hinsicht muss der VW Caddy auf absehbare Zeit noch passen.

Was die Lade- und Raumtalente angeht, folgt der Townstar dem Kangoo, der auf dieser Seite am 21. September 2021 ausführlich beschrieben worden war. Es besticht einfach, wie viel Raum man auf 4,47 Meter Grundlänge unterbringen kann, wenn man in die Höhe baut. Der Kofferraum hat ein Volumen von 775 Liter, klappt man die Sitze um, sind es bei einer Ladeflächenlänge von fast 1,90 Meter dachhoch beladen 2800 Liter. Etwas von Nachteil ist die schwere und riesige Heckklappe, die jedoch ausreichend nach oben schwingt. Leider ist eine verglaste Flügeltür für 250 Euro Aufpreis nur für die Basisversion Acenta vorgesehen. Diese soll wohl vor allem preisbewusste Familien ansprechen, sie kostet 26.600 Euro.

In der Redaktion zu Gast war die Topvariante Tekna für 30.450 Euro, die kaum mehr Wünsche offen lässt. Der Benziner hat 130 PS, was für das Wesen eines Hochdachkombis durchaus ausreichend ist. Angetrieben werden die Vorderräder, die Kraft wird mit einem Sechsganggetriebe verteilt. Eine Automatik ist nicht im Angebot. 7,8 Liter Super wollte der Townstar im Schnitt, der Kangoo mit Diesel war mit 5,9 Liter deutlich sparsamer. Preislich liegen beide auf gleichem Niveau.