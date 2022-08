Mazda MX-5 2.0 RF : Wieder ein tolles Dachtheater

Wer hat es (wieder) erfunden, das Cabrio mit festem, aber versenkbarem Dach? Es war nicht Mercedes-Benz mit seinem SLK 1996, sondern Honda mit dem CRX drei Jahre zuvor. Der war freilich nach dem „tollen Dachtheater“ des Auf und Zu, was damals noch vollkommen ungewöhnlich war, „nur“ ein Targa-Cabrio. So wie Mazdas MX-5 RF. Der Retractable Fastback ist mehr als eine Ergänzung zum klassischen MX-5-Roadster, dessen Verdeck sich nach dem Lösen mit einem Handgriff nach hinten werfen lässt.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Im RF muss nur ein Knopf gedrückt werden, und das Dachtheater beginnt. Nach circa 15 Sekunden ist die Haube in ihrem Fach abgelegt, es bleiben zwei Holme stehen, der visuelle Unterschied zum offenen Roadster ist beträchtlich. 2800 Euro beträgt der Mehrpreis für die RF-Variante. Immerhin 40 Prozent der deutschen Kunden scheuen nicht von dieser Mehrinvestition zurück.

Die Welt des MX-5 beginnt bei 31.290 Euro für die Version mit dem 1,5-Liter-Motor und 132 PS. Die Redaktion bewegte den MX-5 RF mit dem 2,0-Liter-Motor, der mit 184 PS deutlich kräftiger ist. Die Ausstattung fällt reichhaltig aus, 39.520 Euro war der Testwagenpreis, darin enthalten als einzige Option grauer Metalliclack für 850 Euro.

Knapp 40 000 Euro sind nicht zu viel für ein reines Spaßauto, das hält, was es verspricht. Hier geht es um das pure Fahren, zwei Personen, die sich mögen sollten, finden in der engen Kabine Platz, der Kofferraum ist mit 127 Litern minimal kleiner als der des Roadsters, aber für ein Wochenende in den Bergen wird es schon reichen. Der Vierzylinder geht spritzig zur Sache, in knapp sieben Sekunden von 0 auf 100 und macht Geschwindigkeiten von bis zu 220 km/h möglich. Doch die Domäne des hinterradgetriebenen, 3,92 Meter kurzen Mazda ist die Landstraße. Hier wuselt er wunderbar von einer Kurve zur nächsten, das Schalten des Sechsganggetriebes ist eine wahre Freude. Die Schaltwege sind kurz und knackig, so muss es sein. Mit 7,9 Liter Super auf 100 Kilometer landeten wir auf unseren Fahrten exakt einen Liter über dem Normverbrauch.

Wer sich für den RF entscheidet, muss wissen, dass das Cabriogefühl offen weitaus weniger ausgeprägt ist als im Roadster, außerdem ist die Übersicht schlechter. Viele fühlen sich aber mit einem festen Dach einfach wohler. Vor allem im kalten Winter.