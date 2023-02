Aktualisiert am

Caterham Super Seven : Seven sells

Kein Dach, keine Scheiben, keine Türen: Fahrmaschine Caterham Seven 170 R Bild: Thomas Geiger

In keinem anderen Sportwagen erlebt man das Fahren so intensiv wie in einem Caterham Super Siebener. Man muss schon sehr frisch verliebt sein, um bei irgendeiner anderen Aktivität derart intensive Sinneserfahrungen zu machen.