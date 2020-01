Pistenraupen : Walzernacht

Pistenraupenfahrer sind die heimlichen Helden am Berg. Was zeichnet den Könner aus? Wie funktioniert so ein Ungetüm? Und wie ist es, selbst am Steuer zu sitzen? Walzbericht.

Der Motor brummt, im Radio läuft Ö3. Draußen ist Winter, drinnen wärmt die Heizung. Eine gute Heizung. Man könnte es gemütlich nennen in der Kabine des Pistenbullys. Nicht nur dem Fahrer, auch dem Beifahrer wird ein angenehm gepolsterter Schalensitz mit Panoramasicht geboten. So lässt es sich aushalten, stundenlang. Zwar geht mit zunehmender Zeit und abnehmendem Tageslicht dem Gast allmählich die Orientierung verloren, doch das ist kein Problem. Am Steuer sitzt ein Profi, der kennt sich aus.

Beruhigendes Brummen, behagliche Wärme, Ö3. So zieht sich der Abend in die Nacht hinein. Für den Passagier gibt es nicht mehr zu tun, als sich zurückzulehnen und zuzuschauen. So kommt unweigerlich der Moment, in dem die Gefahr des Wegdriftens in ein leichtes Dösen besteht. In einem solchen Moment sagt plötzlich Patrick Leiner, mit dem Zeigefinger quer durchs Führerhaus seines Kettenungetüms in Richtung einer entfernten Piste weisend: „Da hinten fährst du nachher!“ Schluck!