Die Sieben ist eine magische Zahl. Am siebten Tag ruhte Gott, sieben Tage hat die Woche, und Märchen erzählen von sieben Geißlein. Und dann wären da noch die sieben Zwerge, die notfalls in manches größere SUV gepfercht werden können. Wer seinen Lieben mehr Platz gönnen möchte, aber keinen Bus kaufen will, sollte sich nach einem Minivan umsehen. Zum Beispiel dem VW Touran, dessen Anfänge 20 Jahre zurückliegen.

Seine Kastenform wird kaum als schick durchgehen, bietet aber eine herausragende Raumausnutzung. VW hat es geschafft, auf 4,53 Meter Länge eine dritte Reihe mit zwei Sitzen unterzubringen, auf denen Menschen bis etwa 1,75 Meter Größe überraschend komfortabel untergebracht sind, und dank verschiebbarer Sitzreihe davor haben sie sogar ausreichend Kniefreiheit. Vorn geht es erst recht luftig zu, große Fensterflächen bescheren den Insassen ein gutes Raumgefühl.

Der Touran ist mit ein paar dezenten Änderungen ins Modelljahr 2023 gestartet. Ins Auge fällt sogleich das digitale Cockpit, die gefühllosen Slider für die Heizungsregelung können wir nicht als Fortschritt verbuchen. Hinzu gekommen sind auch einige tadellos funktionierende Fahrassistenten. Alte Bekannte sind die Motoren, neben dem im Testwagen arbeitenden Diesel mit 2,0 Liter Hubraum und 150 PS gibt es einen Benziner gleicher Leistung.

Der Selbstzünder startet nach kurzer Verzögerung mit einem etwas rauen Geräusch, über ihn lässt sich fast nur Gutes berichten. Der Touran TDI ist elastisch und antrittsstark, er harmoniert prächtig mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Dessen kurze Schaltverzögerung ist nicht weiter auffällig, trotz der guten Fahrleistungen ist Sportlichkeit nicht die Kernkompetenz des Minivan. Bei Bedarf rennt er aber 206 km/h schnell, der Tachometer zeigt dann 220. Tempo treibt den Verbrauch in die Höhe, wegen eines hohen Autobahnanteils landeten wir so im Durchschnitt jenseits der sieben Liter, mit ruhigerer Fahrweise können es sechs sein.

Ansonsten erfreuen uns Ausstattungsdetails: Sitze mit Massagefunktion, Infotainment mit neun Lautsprechern, adaptives Fahrwerk, heizbare Frontscheibe und ausklappbare Anhängerkupplung, um nur einige zu nennen. Der Testwagen hatte die gehobene Ausstattung Highline, trotzdem gibt es all die feinen Sachen nur gegen Aufpreis. So werden schließlich aus dem Grundpreis von moderaten 46.000 Euro dann doch 61.500 Euro.