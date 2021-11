50 Jahre Mercedes-Benz SLC : Für Männerfäuste und Damenhände

Die Baureihe 107 ist der Langläufer in der Nachkriegsgeschichte von Mercedes-Benz. Ganze 18 Jahre war der Roadster mit dem abnehmbaren Coupé-Dach im Programm, erst am 4. August 1989 endete seine Karriere, da war der Nachfolger (R 129) schon seit Mai 1988 in Produktion. Nur das G-Modell kann in Sachen Ausdauer locker mithalten, das ist aber eine andere Autowelt. Die ersten zehn Jahre, also bis 1981, wurde der SL von einer viersitzigen Variante mit festem Dach namens SLC begleitet. Das große Coupé ist in seiner Machart einzigartig, das Kürzel hingegen lebte 2016 wieder auf, als der kleine Roadster SLK in SLC umbenannt wurde.

Doch zurück zum klassischen SLC und der Baureihe 107. Von beiden zusammen wurden bis 1989 mehr als 300.000 Einheiten verkauft, davon waren 62.888 SLC. „Niemals zuvor war ein teures Luxusautomobil derart erfolgreich“, resümiert Automobil-Historiker Werner Oswald in seinem Standardwerk „Deutsche Autos seit 1945“. Gestartet war der 350 SL 1971 mit einem Basispreis von 30.000 Mark, das Coupé war knapp 4000 Mark teurer. Am Ende seiner Laufbahn kam der 500 SL dann auf 100.900 Mark, der 500 SLC stand 1981 zuletzt für 68.400 Mark in den Büchern. In den Zeiten, als beide parallel angeboten wurden, erzielte der SLC eine beachtliche Quote von knapp 40 Prozent.

Dabei war das Coupé nicht einfach eine Variante des SL mit festem Dach, das gab es ja eh schon als Hardtop zum Aufsetzen für die Winterzeit. Für den SLC betrieb Mercedes-Benz damals einen beträchtlichen Aufwand. Zwar war der Vorderwagen gleich, aber nach der Spritzwand wurde vieles anders. Der Radstand und somit der gesamte Wagen wurden um 36 Zentimeter gestreckt. Ziel war es, auf der Rückbank einen bequemen Platz für zwei bis drei Personen zu schaffen. Der Kofferraum blieb jedoch eher klein. Mit einer Länge von 4,75 Metern übertrifft der SLC sogar die Ausmaße der legendären Strich-Acht-Limousine (1967 bis 1976), die sieben Zentimeter kürzer war. Für den Vortrieb über die Hinterräder sorgte zunächst wie beim SL der V8-Motor mit 200 PS, später gesellte sich der 450 mit 225 PS dazu. Damals war noch selbstverständlich, dass die Kürzel zur Größe des Hubraums passen, also 3,5 und 4,5 Liter.

Zu diesem ungewöhnlichen Doppelmodell hatte man sich in Stuttgart entschlossen, weil man wieder ein großes Coupé als Pendant zur S-Klasse bieten wollte, deren Start für 1972 terminiert war. Doch ein Coupé der Baureihe 116 wäre nicht vor 1975 fertig geworden. So lange wollte man die betuchte Kundschaft nicht warten lassen, und so entschied man, ein neues Coupé am SL zu orientieren.

Der Roadster debütiert als Nachfolger der Pagode im April 1971, schon im Herbst des Jahres wird der SLC auf dem Pariser Salon vorgestellt, die Serienfertigung beginnt im April 1972. Wie beim SL gehen über den gesamten Produktionszeitraum knapp vier Fünftel der Autos in den Export, hauptsächlich nach Amerika. Das Aus 1981 begründet sich im neuen, großen Coupé von der nächsten Generation der S-Klasse.

Die besondere Note verleihen dem SLC die fest stehenden Lamellen am Ende der hinteren Seitenfenster, die ein wenig an einen zur Seite geschobenen Vorhang erinnern. Sie entwickeln sich schnell zu seinem Markenzeichen, sie sehen gut und gewollt aus, doch sie sind eine Notlösung. Wegen des knappen Abstands zwischen den lang gezogenen Türen und den hinteren Radläufen wäre eine große hintere Seitenscheibe nicht vollständig versenkbar gewesen. Daher sind sie zweigeteilt, die Lamellen sollen das kaschieren.

Das große Coupé mit dem potenten V8-Motor begeistert sofort über alle Maßen die Auto-Enthusiasten, die Presse ist wenig zurückhaltend. Auch die F.A.Z. fabuliert: „Das SL Coupé ist ein Auto für passionierte und verwöhnte Herrenfahrer, denn es ist schlechterdings undenkbar, dass dieses prächtige, sportliche Auto mit Chauffeur gefahren wird. Auf den holprigen Bergstraßen der Vogesen demonstrierte das Coupé deutlich genug, was unter Fahrkultur zu verstehen ist. Die Lenkung und Beherrschung dieses 350 SLC bedarf keiner rauhen Männerfaust, auch einer zarten Damenhand wird dieses Coupé willig folgen, natürlich immer mit dem Wissen, dass unter der Haube dieses Coupés nicht weniger als 200 Pferdchen springen.“ Ja, das waren andere Zeiten und andere Schreibstile damals. Im gleichen Text berichtete der Autor dann noch davon, dass Mercedes an einem ABS arbeite. Bis es im SL/SLC ankommt, vergehen jedoch noch fast neun Jahre.