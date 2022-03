Formel 1 : Die NASA auf Rädern

Die Formel 1 legt einen Neustart hin. Historiker sprechen von der größten Regeländerung seit 1983. Vor vier Jahrzehnten wurde den Autos zwischen den Achsen ein flacher Unterboden vorgeschrieben, der bis 2021 Bestand hatte. Die sechs Jahre vor der damaligen Reform standen im Zeichen der Ground-effect-Autos. Die haben den Großteil des Anpressdrucks durch umgekehrte Flügelprofile unter den Seitenkästen generiert. Die Revolution pulverisierte sämtliche Rekorde. 1982 waren die Autos im Vergleich zu 1977 je nach Rennstrecke um 8 bis 13 Sekunden schneller. Weil sich schwere Unfälle häuften, zog der Weltverband die Notbremse. 39 Jahre später geht die Königsklasse den umgekehrten Weg. Zurück zum Groundeffect. Diesmal aus ganz anderen Motiven. Das neue Management aus den USA wünscht sich mehr Zweikämpfe, bessere Chancengleichheit und geringere Kosten. Die alten Autos waren zum Problemfall geworden. Zu komplex, zu teuer und zu kritisch im Verkehr. „Jede Abweichung vom Idealzustand hat ihre Performance stark beeinflusst. Das hat auch für große Unterschiede im Feld gesorgt“, zieht Formel-1-Sportchef Ross Brawn Bilanz.

Zur neuen Saison, die an diesem Sonntag startet, sind die Reifen größer und schmaler, sie sollen denen von Straßenautos ähnlicher sein. Der Anstellwinkel der Fahrzeuge ist nicht mehr gepfeilt, die Autos kauern nun flach oder nahezu flach auf der Fahrbahn. Die Beschaffenheit des Unterbodens ist neu, außerdem sind weniger Flügel und Flügelchen an den Autos angebracht, die dadurch puristischer wirken. „Wir müssen“, sagt der französische Alpine-Pilot Esteban Ocon im Gespräch mit der F.A.Z., „jede Menge neu lernen, es gibt viel zu entdecken. Unsere Sicht aus dem Cockpit ist wegen der größeren Reifen schlechter als zuvor.“ Insbesondere der Scheitelpunkt der Kurve ist nicht wie gewohnt zu erkennen, „wir müssen direkter anpeilen. Außerdem sitzen wir tiefer, weil die Autos flacher liegen.“ Die Kurve sauber zu treffen ist von entscheidender Bedeutung, hängt doch die gesamte Durchfahrt daran und mit ihr das Tempo.

Rennen in der Formel 1 werden beileibe nicht nur über die Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden entschieden. Ocon und sein Teamkollege Fernando Alonso melden nach ersten Eindrücken Erfreuliches, der neue Rennwagen verhalte sich in den schnellen Kurven gut und sei zuverlässig. Die Favoriten heißen freilich wieder Mercedes und Red Bull, auf sich aufmerksam machen Ferrari mit einem spektakulär schönen Auto und wohl auch McLaren. Alpine, die Sportwagenmarke von Renault, sieht sich in dieser Spitzengruppe, wenn auch noch nicht an der Spitze. Die Franzosen wollen den Fortschritt aus dem vergangenen Jahr fortschreiben, einige Höhepunkte setzen und „immer mal wieder 120 Prozent aus dem Auto herausholen“, wie Ocon sagt. Etwa 140 Runden am Tag hat jeder Pilot während der Testfahrten in Barcelona zurückgelegt, in denen es mit gewisser Monotonie in einem strikt gesetzten Rahmen darum ging, Daten zu sammeln, das Auto verstehen zu lernen, die Aerodynamik zu optimieren, die Standfestigkeit zu überprüfen.