Ford Explorer : Der junge Mut der Größe

Was in Amerika geht, kommt auch bei uns gut an. Etwa Hamburger, Schnellkaffeehaus-Ketten oder T-Bone-Steaks. Nur bei den Automobilen klappt es nicht. Allein Jeep kann sich unter einem Dach mit Fiat auf dem Markt bewähren, und, zugegeben, dem einen oder anderen Tesla können wir mittlerweile auch begegnen. Ford versucht es jetzt abermals mit einem Spross aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das SUV Explorer, mittlerweile in seiner sechsten Generation auf der Route 66 unterwegs, krönt als Spitzenmodell jetzt die Modellpalette der Marke in Deutschland. Da ein 2,5-Tonner mit Benzinmotor bei uns nicht politisch korrekt erscheint, bekommt das 5,06 Meter lange Schwergewicht einen Plug-in-Hybrid-Antrieb. Bei satten 457 PS liegt die Systemleistung des Duos aus Dreiliter-V6 und Elektromaschine. Kaufpreis: 74.084 Euro.

Hochbeinig steht der Wagen auf seinen 20 Zoll großen Leichtmetallrädern. Der Bug ragt weit nach oben, das Dach neigt sich am Heck nach unten. Trotz des Großformates wirkt das nicht undynamisch. Innen empfängt der Explorer mit der Flauschigkeit amerikanischer Wohnzimmer. Nur der üppige Monitor in der Mitte der Armaturentafel zitiert die heile neue Welt.

Das Raumangebot ist mehr als ausreichend. Sogar auf den beiden Sitzen in der dritten Reihe lässt es sich aushalten. Wer mehr Stauraum will, kann die Lehnen elektrisch einzeln oder im Ensemble entriegeln. Dann steigt das Kofferraumvolumen von 240 auf 635 Liter. Klappt man auch die Sitze der zweiten Reihe um, wächst die Ladekapazität auf 2274 Liter: Weder vor Kühlschränken noch Heuballen muss der große Ford kapitulieren. Auf den Haken nehmen darf er 2500 Kilogramm, 34 Kilogramm mehr, als er selbst auf die Waage bringt. Bei stolzen 100 Kilogramm Stützlast dürfen also Anhänger von bis zu 2,6 Tonnen ins Schlepp genommen werden.

Mehr zum Thema 1/

Sanftes Beschleunigen übernimmt der Elektromotor. Er steuert 102 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment bei, wenn der Explorer zügig auf Tempo kommen soll. Über einen Wahlschalter lässt sich sein Arbeitseifer steuern. Im EV-Modus übernimmt er den Vortrieb als Solist, soweit der Energievorrat des Lithium-Ionen-Akkus mit 13,6 kWh reicht. Der V6-Benziner mit 363 PS und 555 Newtonmeter übernimmt den Antrieb in der „EV später“-Stellung überwiegend als Solist, um den Akku zu schonen. Außerdem stehen die Funktionen „Aufladen“ und „Automatik“ zur Wahl. Das alles funktioniert sanft und harmonisch, vom Fahrer weitgehend unbemerkt.

Deutlich spürbar sind jedoch die Kräfte, die den Chauffeur beim Beschleunigen in den ausgeformten Ledersitz pressen. Immerhin vergehen nur sechs Sekunden, bis der Explorer aus dem Stand auf Tempo 100 kommt. Die Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch auf 230 km/h begrenzt. Für gut 40 Kilometer Fahrtstrecke genügt der Stromvorrat an Bord, für die übrigen 60 Kilometer bis zum Erreichen der Standarddistanz werden nach WLTP-Norm 3,1 Liter Benzin verbrannt. Danach liegt der Konsum laut Bordcomputer zwischen sieben und zehn Liter. Eine Zehnstufen-Automatik verteilt die Antriebskräfte auf alle vier Räder. Für den Offroad-Einsatz stehen eigene Fahrprogramme bereit. Auch ein Anhängermodus gehört dazu. Der Explorer ist komplett ausgestattet, lediglich Metallic-Lack kostet Aufpreis. Die Assistenten sind zahlreich, und die Navigation ist ebenfalls serienmäßig mit auf der Reise.