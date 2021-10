40.000 Pflanzen auf dem Dach : Flora in allen Teilen

Jedes andere Land, jede andere Marke hätte eine Eröffnungsfeier abgehalten. Italien hat sie zele­briert. Mit Würdenträgern in Uniform, der Bürger­meisterin von Turin, den Erben der Dynastie, hoch oben auf dem Hub­schrauber­lande­platz von Lingotto. Das imposante Werk mitsamt des um es herum entstandenen Arbeiterviertels steht für die Anfänge und den Aufschwung von Fiat, geschaffen 1923 von Giovanni Agnelli, bald zu klein und erweitert, bald veraltet und geschlossen. 1982 rollte hier der letzte Neuwagen vom Band, ein Lancia Delta, schon damals reicher an Ver­gangen­heit denn an Zukunft.

Die Höhen, vor allem aber Tiefen von Fiat aufzuzählen ist ein aussichtsloses Unter­fangen. „Fehler in allen Teilen“ wurde die Fabbrica Italiana Automobili Torino bedeutende Abkürzung bisweilen übersetzt. Hejte gehört die Marke zu Stellantis, einem konturfreien Konglomerat, das unter seinem betriebswirtschaftlich optimierten Dach Firmen wie Peugeot, Citroën, Jeep oder Opel vereint. Und eben Fiat mit seinen feinen Schwestern Alfa Romeo, Lancia und Maserati. Deren Geburtsstätten sind längst an moder­ne­ren Orten, wo die Karossen mit Photovoltaik und Kreis­laufwirtschaft statt mit Schweiß und Muskelkraft gebaut werden.

Die Absatzzahlen könnten besser sein, doch die Anziehungskraft eines Cinquecento ist noch immer so groß, dass sie ein ganzes Haus über Wasser hält. „Ich verkaufe nicht nur Autos, ich verkaufe italienisches Dolce Vita. Das ist lebendig, emotional, bisweilen laut“, sagt Unternehmenschef Olivier François. Zuletzt war es freilich leise, Corona hat es seiner Entfaltung beraubt, aber es existiert noch, will wieder raus. Und nach oben, auch im übertragenen Sinne.

Lingotto beherbergt eine Besonderheit. Auf seinem Dach verläuft eine 1,2 Kilometer lange Teststrecke, mit zwei souveränen Geraden und zwei imposanten Steil­kurven. 90 km/h waren erlaubt. Nie sei ein Auto vom Dach gefallen, beteuern die Italiener, man hätte davon gehört. Neuwagen wurden eingefahren, Prototypen geschützt vor neugierigen Blicken getestet, herrlich einzigartig, vermutlich schrecklich ineffizient. Statt die Strecke auf dem inzwischen von einem Einkaufszentrum und einem Hotel leidlich bevölkerten Industriebau verkommen zu lassen, wurde jetzt ein Kunstwerk kreiert. 40.000 Pflanzen säumen das Deck, in ihrer Mitte eine Bahn, auf der elektrische Fiat 500 und Motorroller von jedermann Probe gefahren werden können.

Europas größter hängender Garten sei entstanden, sagt Ginevra Elkann, Urenkelin des Gründers und Verwalterin der dort ebenso angesiedelten Pinacoteca Agnelli. Die Pflanzen stammen zum großen Teil aus dem Piemont, sie sind ausgesucht nach Schönheit und Widerstandskraft. Praller Sonne und kräftigem Wind sollen sie standhalten und schnell wachsend möglichst wenig Wasser verbrauchen. Nachhaltig­keit ist ein zentraler Gedanke, Schulkinder mögen Bota­nik fühlen, riechen, malen. „Flora in allen Teilen“ ist denn vielleicht eine erlaubte Anlehnung. Tatsächlich heißt das Projekt La Pista 500. Und wer beim Flanieren in 28 Metern Höhe ein wenig an die High Line in New York denkt, wird nicht zurückgewiesen.