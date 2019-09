Ferdinand Piëch : Mit Wirkung für die Ewigkeit

Beim spektakulären GTI-Treffen am Wörther See übernahm Ferdinand Piëch fast vor seiner Haustüre gerne die Rolle des entspannten Gastgebers. Bild: dpa

Jeder andere hätte spätestens jetzt das Gas weggenommen. Nicht so der Kerl in dem dunklen Audi A8 auf der nur etwas feuchten Bergstraße oberhalb von Salzburg. Als der Beifahrer ein vermeintlich letztes Mal an seine Mutter denkt, reagiert die große Limousine wie ein folgsamer Kleinwagen auf dem Teppichboden in der Hand des spielenden Kindes. Sie bleibt verbissen in der Spur, kommt nur etwas schräg, aber schnell aus der engen Kurve heraus, und tatsächlich, der Mann am Volant lächelt auf der folgenden Geraden im Echo des hochdrehenden Motors dieses dünne und in all seiner Freude nach innen gekehrte Lächeln.

Ferdinand Piëch suchte nicht das unbeherrschbare Risiko im schnellen Auto, die Gefahr begegnete ihm und er akzeptierte sie. Er war nicht süchtig nach Erfolg, sondern nach Herausforderungen. Die Gefahr des Scheiterns war ihm in dieser schmalen Momenthaftigkeit zwischen Übersteuern und Abheben kein Grund, es nicht zu versuchen. Und er liebte den praktischen Versuch. Auf Rennstrecke oder Rallyepiste. Bevor er nicht den noch unfertigen Allradantrieb in einem alten Bundeswehr-Munga auf der schier unbezwingbaren Steigung ausprobiert hatte, bevor er nicht die praktische Erprobung auf der nassen Wiese vollzogen hatte, galt ihm der Quattro-Antrieb nur als eine visionäre Möglichkeit des Fortkommens. Piëch glaubte an die unglaubliche Macht der technischen Realität und so entstanden über Jahrzehnte hinweg aus Ideen und Visionen etliche Ikonen des Automobilbaus. Nichts ging ihm über die Erprobung in der Praxis. Ein Leben für Geburt und Gestaltung einer Legende, deren Inhalt sich mit etlichen realen Produkten belegen lässt.